Пропускают матч
«Удинезе»: Масина Адам — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Хиэн Исак, Чеккерини Федерико — Велозу Мигель, Верди Симоне, Депаоли Фабио, Илич Иван, Лазович Дарко, Хрустич Айдин — Анри Томас.
Запасные: Берарди Алессандро, Перилли Симоне, Терраччано Пьетро — Давидович Павел, Дойг Джош, Кабраль Хуан, Фараони Давиде — Кортиновис Алессандро, Сулемана Ибрагим, Тамез Адриен, Хонгла Мартин — Джурич Милан, Каллон Яя, Лазанья Кевин, Пикколи Роберто.
«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Бийол Яка, Перес Карлес — Ловрич Санди, Макенго Жан-Виктор, Перейра Роберто, Удоджи Дестини, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.
Запасные: Паделли Даниэле, Пиана Эдоардо — Абанква Джеймс, Гессанд Аксель, Нейтинк Брам, Эбоселе Фести, Эбоссе Энцо, Эхизибуэ Кингсли — Арслан Толгай-Али, Пафунди Симоне, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Саксесс Исаак.
Форма команд
На данный момент «зебры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 11 очков.
За последние пять матчей «Удинезе» и «Верона» набрали соответственно 15 и 4 очка. Разница мячей -4 и +10 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Верона»: 0.86 — 1.86, дома 1.33 — 2.33.
«Удинезе»: 2.14 — 1.00, в гостях 2.33 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:0, 1:1, 2:0, 1:0, 0:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:0, 1:1, 2:0, 1:0, 0:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.10.