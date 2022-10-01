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вчера, 22:33

Пропускают матч

«Удинезе»: Масина Адам — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Хиэн Исак, Чеккерини Федерико — Велозу Мигель, Верди Симоне, Депаоли Фабио, Илич Иван, Лазович Дарко, Хрустич Айдин — Анри Томас.

Запасные: Берарди Алессандро, Перилли Симоне, Терраччано Пьетро — Давидович Павел, Дойг Джош, Кабраль Хуан, Фараони Давиде — Кортиновис Алессандро, Сулемана Ибрагим, Тамез Адриен, Хонгла Мартин — Джурич Милан, Каллон Яя, Лазанья Кевин, Пикколи Роберто.



«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Бийол Яка, Перес Карлес — Ловрич Санди, Макенго Жан-Виктор, Перейра Роберто, Удоджи Дестини, Уолес — Бето, Деулофеу Жерар.

Запасные: Паделли Даниэле, Пиана Эдоардо — Абанква Джеймс, Гессанд Аксель, Нейтинк Брам, Эбоселе Фести, Эбоссе Энцо, Эхизибуэ Кингсли — Арслан Толгай-Али, Пафунди Симоне, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия, Саксесс Исаак.

Форма команд

На данный момент «зебры» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Удинезе» и «Верона» набрали соответственно 15 и 4 очка. Разница мячей -4 и +10 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Верона»: 0.86 — 1.86, дома 1.33 — 2.33.

«Удинезе»: 2.14 — 1.00, в гостях 2.33 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:0, 1:1, 2:0, 1:0, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:0, 1:1, 2:0, 1:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.10.