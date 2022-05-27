Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.63. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 5.10.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.
Пропускают матч
«АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма.
«Витесс»: Виттек Максимилиан — Травма, Ороз Доминик — Травма, Расмуссен Якоб — Травма, Гбохо Янн — Травма.
Форма команд
На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Желто-черные» отстают на 10 очков.
За последние пять матчей «Витесс» и «АЗ Алкмар» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей -2 и +3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«АЗ Алкмар»: 1.86 — 1.32, дома 2.11 — 1.11.
«Витесс»: 1.30 — 1.49, в гостях 1.28 — 1.39.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«АЗ Алкмар» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 3:1, 2:0, 0:0, 4:3).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 3:1, 0:0, 2:1, 3:1).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 3:1, 0:0, 2:1, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.63.