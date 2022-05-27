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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — « АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.63. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 5.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

« АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма.

«Витесс»: Виттек Максимилиан — Травма, Ороз Доминик — Травма, Расмуссен Якоб — Травма, Гбохо Янн — Травма.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Желто-черные» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Витесс» и « АЗ Алкмар» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей -2 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

« АЗ Алкмар»: 1.86 — 1.32, дома 2.11 — 1.11.

«Витесс»: 1.30 — 1.49, в гостях 1.28 — 1.39.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

« АЗ Алкмар» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 3:1, 2:0, 0:0, 4:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 3:1, 0:0, 2:1, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 3:1, 0:0, 2:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.63.