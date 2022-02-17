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вчера, 20:26

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Заглембе». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Форма команд

На данный момент «нефтяники» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Польшы. «Медные» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Висла» и «Заглембе» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -7 и -1 в пользу гостей.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Заглембе»: 1.56 — 1.77, дома 1.71 — 1.54.

«Висла»: 1.25 — 1.73, в гостях 1.15 — 1.81.

Реальность же такова:

«Заглембе»: 1.05 — 1.95, дома 1.40 — 1.60.

«Висла»: 1.43 — 1.38, в гостях 1.30 — 2.40.

Из чего делаем вывод, что «Заглембе» при своих болельщиках забивает реже, чем должен, а «Висла Пл» при чужих имеет хорошую реализацию. Дома мяч из сетки своих ворот «Заглембе» достает чаще, чем ошибаются их защитники, также как и «Висла Пл» при чужих чаще.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 9.60 и 13.25 соответственно.

Пять очных встреч

«Висла» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:0, 4:0, 0:2, 0:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:0, 4:0, 0:2, 0:1, 1:1).

«Висла» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 4:0, 0:2, 0:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.70.