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«Ахмат» — «Зенит» прогноз

вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.67. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 5.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Ахмат»: Уциев Ризван — Травма.
«Зенит»: Крицюк Станислав — Травма колена, Одоевский Даниил — Травма, Ловрен Деян — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Ахмат» набрали соответственно 11 и 5 очков. Разница мячей -1 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ахмат»: 1.26 — 1.30, дома 1.67 — 1.25.
«Зенит»: 2.30 — 1.00, в гостях 1.55 — 0.91.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 4:0, 2:2, 1:1, 1:1).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 4:0, 2:2, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.89.

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Все комментарии

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2vsaz9jg8usc
вчера в 20:13
Футбольный клуб «Зенит» выиграет матч.
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