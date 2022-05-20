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ЦСКА — «Ростов» прогноз

20 мая 2022, 12:33
ЦСКА (Москва)

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА. Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 4.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.72.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Ростов» и ЦСКА набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей -3 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
ЦСКА: 1.31 — 1.00, дома 1.43 — 0.64.
«Ростов»: 1.62 — 1.62, в гостях 1.36 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 1:3, 2:0, 3:2, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 1:3, 2:0, 3:2, 1:3).

ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 1:3, 2:0, 3:2, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.65.

Материалы по матчу

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Все комментарии

k9wax9evq78a
k9wax9evq78a
20 мая в 16:25
Футбольный клуб ЦСКА одержит победу.
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