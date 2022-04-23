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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.90, а поражение доступно по котировке 7.40.

Пропускают матч

«Краснодар»: Сперцян Эдуард — Травма.

«Зенит»: Крицюк Станислав — Травма колена, Одоевский Даниил — Травма, Караваев Вячеслав — Травма бедра, Ловрен Деян — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Краснодар» набрали соответственно 11 и 7 очков. Разница мячей -1 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Краснодар»: 1.46 — 1.00, дома 1.30 — 0.80.

«Зенит»: 2.32 — 0.96, в гостях 1.58 — 0.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 2:2, 3:1, 2:4, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:2, 2:2, 3:1, 2:4, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с крутым коэффициентом 7.40.

Материалы по матчу

«Краснодар» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2022), Дерби ЦСКА и «Динамо», и «Спартак» в гостях у Карпина. 26-й тур трудный не только для «Зенита», Семак: «Играть на выезде с „Краснодаром“ всегда сложно», Карасёв рассудит ЦСКА и «Динамо». Назначения арбитров на 26-й тур РПЛ

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