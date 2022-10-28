Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Краснодар» — «Зенит» прогноз

вчера, 19:33
Зенит

Пропускают матч

«Краснодар»: Черников Александр — Травма.
«Зенит»: Одоевский Даниил — Травма.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Краснодар» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +2 и +14 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Краснодар»: 1.93 — 1.43, дома 2.14 — 1.57.
«Зенит»: 3.07 — 0.36, в гостях 1.86 — 0.43.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Зенит» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:3, 3:2, 2:2, 3:1, 2:4).

«Зенит» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 2:2, 2:4, 2:3, 0:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:3, 3:2, 2:2, 3:1, 2:4).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:3, 3:2, 2:2, 3:1, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.53.

Материалы по матчу

«Краснодар» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (30.10.2022), Два московских дерби и «Зенит» в Краснодаре. Впереди мощный 15-й тур, РПЛ подошла к экватору, Ловрен и Кассьерра рискуют не сыграть против «Краснодара»

Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021

Все комментарии

Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 