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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Краснодар»: Черников Александр — Травма.

«Зенит»: Одоевский Даниил — Травма.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Краснодар» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +2 и +14 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Краснодар»: 1.93 — 1.43, дома 2.14 — 1.57.

«Зенит»: 3.07 — 0.36, в гостях 1.86 — 0.43.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Зенит» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:3, 3:2, 2:2, 3:1, 2:4).

«Зенит» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 2:2, 2:4, 2:3, 0:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:3, 3:2, 2:2, 3:1, 2:4).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:3, 3:2, 2:2, 3:1, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.53.

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