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вчера, 17:33

Пропускают матч

«Крылья Советов»: Костанса Фернандо — Травма, Иванисеня Дмитрий — Травма.

«Сочи»: Ангбан Викторьен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент гости на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Крылья Советов» набрали соответственно 7 и 2 очка. Разница мячей -5 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Крылья Советов»: 1.00 — 1.58, дома 0.40 — 1.00.

«Сочи»: 1.83 — 1.67, в гостях 1.17 — 2.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Крылья Советов» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:3, 1:0, 3:0, 0:2, 1:3).

«Крылья Советов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 1:0, 3:0, 0:2, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.49.

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