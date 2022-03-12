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«Крылья Советов» — «Зенит» прогноз

сегодня, 14:33
Зенит

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.52. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 5.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Зенит»: Крицюк Станислав — Травма колена, Ловрен Деян — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Крылья Советов» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей +1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Крылья Советов»: 1.26 — 1.05, дома 1.60 — 0.90.
«Зенит»: 2.45 — 1.10, в гостях 1.78 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Зенит» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:1, 2:1, 0:2, 4:2, 0:1).

«Зенит» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 0:1, 1:3, 0:2, 1:4).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:1, 0:2, 4:2, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.52.

Материалы по матчу

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Все комментарии

izrafel
izrafel
сегодня в 15:29
Самарцы не могут забить питерцам уже два домашних поединка кряду и их вновь ждет тяжелое испытание на своей арене. «Зенит» будет настроен только на победу, ведь конкуренты не дремлют и ждут, когда чемпион споткнется. Вероятнее всего, противостояние предстоит непростое - противники, на мой взгляд, постараются, в первую очередь, сыграть чисто сзади и не стоит ожидать феерии голов. Мой прогноз - тотал меньше трех голов.
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