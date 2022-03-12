Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.52. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 5.80.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.
Пропускают матч
«Зенит»: Крицюк Станислав — Травма колена, Ловрен Деян — Травма лодыжки.
Форма команд
На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 16 очков.
За последние пять матчей «Зенит» и «Крылья Советов» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей +1 и +5 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Крылья Советов»: 1.26 — 1.05, дома 1.60 — 0.90.
«Зенит»: 2.45 — 1.10, в гостях 1.78 — 1.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
«Зенит» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:1, 2:1, 0:2, 4:2, 0:1).
«Зенит» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 0:1, 1:3, 0:2, 1:4).
«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:1, 0:2, 4:2, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.52.
Материалы по матчу
, «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (13.03.2022), Возвращение Карпина и очередное московское дерби. 21-й тур РПЛ на наших стадионах и ваших экранах, Семак: «Клаудиньо и Кузяев готовы к предстоящему матчу», Иванов рассудит «Локомотив» и ЦСКА в 21-м туре РПЛ