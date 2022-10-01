Пропускают матч
«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.
«Урал»: Шатов Олег — Травма.
Форма команд
На данный момент «железнодорожники» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 5 очков.
За последние пять матчей «Локомотив» и «Урал» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей +3 и -5 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Локомотив»: 1.30 — 1.80, дома 2.00 — 1.40.
«Урал»: 0.50 — 1.90, в гостях 0.25 — 1.75.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:1, 0:0, 1:0, 1:1, 0:1).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:0, 1:0, 1:1, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.00.
Материалы по матчу
Булыкин: «„Урал“ может доставить трудности, но „Локо“ сегодня выиграет», «Локомотив» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России. (01.10.2022), «Краснодар» готов обогнать ЦСКА, «Спартак» — вернуться в топ-3. 11-й тур РПЛ совсем скоро, Москалёв рассудит «Зенит» — «Ростов». Назначения арбитров на 11-й тур РПЛ