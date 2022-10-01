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«Локомотив» — «Урал» прогноз

вчера, 11:33
Локомотив

Пропускают матч

«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.
«Урал»: Шатов Олег — Травма.

Форма команд

На данный момент «железнодорожники» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Локомотив» и «Урал» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей +3 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Локомотив»: 1.30 — 1.80, дома 2.00 — 1.40.
«Урал»: 0.50 — 1.90, в гостях 0.25 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:1, 0:0, 1:0, 1:1, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:0, 1:0, 1:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.00.

Материалы по матчу

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