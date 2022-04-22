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«Рубин» — «Арсенал» прогноз

вчера, 21:33
Рубин

Пропускают матч

«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.
«Арсенал»: Радакович Урош — Травма.

Форма команд

На данный момент хозяева на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 5 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 1. Разница мячей у обеих команд -8.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Рубин»: 1.28 — 1.76, дома 1.42 — 1.42.
«Арсенал»: 1.00 — 2.04, в гостях 0.92 — 2.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Рубин» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:3, 2:4, 3:1, 0:1, 1:0).

«Рубин» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 1:0, 0:0, 2:1, 1:0).

«Рубин» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:3, 2:4, 3:1, 0:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.22.

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