Пропускают матч
«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.
«Арсенал»: Радакович Урош — Травма.
Форма команд
На данный момент хозяева на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 5 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 1. Разница мячей у обеих команд -8.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Рубин»: 1.28 — 1.76, дома 1.42 — 1.42.
«Арсенал»: 1.00 — 2.04, в гостях 0.92 — 2.62.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.
Пять очных встреч
«Рубин» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:3, 2:4, 3:1, 0:1, 1:0).
«Рубин» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 1:0, 0:0, 2:1, 1:0).
«Рубин» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:3, 2:4, 3:1, 0:1, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.22.
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