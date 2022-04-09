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«Спартак» — «Арсенал» прогноз

вчера, 12:33
Мозес

Пропускают матч

«Спартак»: Селихов Александр — Травма спины.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Спартак» и «Арсенал» набрали соответственно 4 и 2 очка. Разница мячей -2 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 1.04 — 1.39, дома 1.36 — 1.27.
«Арсенал»: 1.04 — 2.00, в гостях 1.00 — 2.58.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 2:1, 2:3, 0:1).

«Арсенал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 2:1, 2:3, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.98.

Материалы по матчу

Самедов: «С Тулой „Спартаку“ пора исправлять ситуацию», «Спартак» против прямого конкурента и битва обрусевших «Рубина» и «Краснодара». Радости и интриги 24-го тура РПЛ, Бобровский рассудит «Ростов» и «Локомотив». Назначения на 24-й тур РПЛ

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Все комментарии

qa7kfr7kbfua
qa7kfr7kbfua
вчера в 14:58
Футбольный клуб «Спартак» одержит победу.
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