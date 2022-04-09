Пропускают матч
«Спартак»: Селихов Александр — Травма спины.
Форма команд
На данный момент «красно-белые» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Спартак» и «Арсенал» набрали соответственно 4 и 2 очка. Разница мячей -2 и -8 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 1.04 — 1.39, дома 1.36 — 1.27.
«Арсенал»: 1.04 — 2.00, в гостях 1.00 — 2.58.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 2:1, 2:3, 0:1).
«Арсенал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 2:1, 2:3, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.98.
Материалы по матчу
Самедов: «С Тулой „Спартаку“ пора исправлять ситуацию», «Спартак» против прямого конкурента и битва обрусевших «Рубина» и «Краснодара». Радости и интриги 24-го тура РПЛ, Бобровский рассудит «Ростов» и «Локомотив». Назначения на 24-й тур РПЛ