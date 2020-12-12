«Ахмат» — «Ростов». Прогноз на матч российской Премьер-Лиги (13.12.2020)

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вчера, 14:20

«Ахмат» и «Ростов» близки к зоне лидеров в чемпионате России. Кому же всё-таки удастся набрать три очка в грядущем противостоянии?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Betcity представлены коэффициенты на этот поединок. Сыграть победу хозяев можно за 2,25, ничья представлена котировкой 3,34, а вот триумф команды гостей находится на отметке 3,55.

Аналитики БК не склоняются к результативному поединку. Тотал меньше 2,5 мяча можно сыграть за 1,62, а больше — за 2,44.

Форма команд

В Сочи прервалась серия без поражений «Ахмата», которая насчитывала шесть поединков. Не сумел коллектив из Грозного ничего противопоставить своему сопернику из-за чего было зафиксировано поражение (0:2). Подопечные Андрея Талалаева идут на восьмой позиции, отставание от места в топ-4 составляет четыре очка. Игра с прямым конкурентов за борьбу в лидирующей четверке «Ростовом» даст ответ, насколько команда готова к важным матчам сезона.

«Ростов» в прошлом туре провалился и уступил на своей домашней арене одному из главных аутсайдеров чемпионата «Уфе» (0:1). Это поражение несколько сказалось на турнирных перспективах клуба. Команда опустилась на пятое место в РПЛ . Чемпионат России уже перевалил за свой экватор и права на ошибку остается всё меньше. Это необходимо учитывать, стараясь двигаться в положительном для себя направлении.

Информация для ставок

· «Ахмат» выиграл пять из 10 последних домашних матчей

· «Ростов» победил в пяти из 10 последних выездных поединках

· Эти команды между собой за последние два года встречались шесть раз. Три победы на счету «Ростова», одна ничья и дважды был сильнее «Ахмат»

Прогноз

Мы считаем, что хозяева являются фаворитами грядущего противостояния. В их активе гораздо больше шансов на успешную игру, нежели у гостей, которые сейчас не всегда стабильны. «Ахмат» на домашней арене всегда выступает заметно мощнее, чем в гостевых поединках. Ожидаем упорную борьбу и играем победу «Ахмата» с учетом форы (0) с коэффициентом 1,60.