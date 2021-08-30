«Академика» Клинчени – «Миовени». Прогноз на матч чемпионата Румынии (30.08.2021)

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сегодня, 00:15

В очередном туре румынской Высшей лиги «Академика» Клинчени примет на своем поле «Миовени». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 30 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы в этой встрече букмекерская компания Мелбет предложила такую линию: победа «Академики» доступна по коэффициенту 2.52, на ничью можно поставить за 3.06, а победа «Миовени» идет по котировке 2.98.

Аналитики сервиса также считают, что игра пройдет в закрытом формате и команды суммарно не забьют больше двух голов. Заключить пари на ТМ(2,5) предлагается по коэффициенту 1.48, ТБ (2,5) – 2.54.

Форма команд

К седьмому туру чемпионата Румынии «Академика» Клинчени подходит на последнем месте в турнирной таблице. Команда потерпела в общей сложности пять поражений, пропустив 12 мячей, при пяти забитых голах.

Дебютный балл в сезоне «Академика» набрала в прошлом туре, сыграв в гостях вничью с «Чиндией» (2:2). Прежде хозяева грядущей встречи уступили на поле «Волунтари» (0:1) и «Крайове» (1:2).

На счету «Миовени» девять баллов и восьмое промежуточное место в турнирной таблице Высшей лиги. В двух прошлых турах команда добилась максимальных результатов, обыграв в гостях «Динамо» Бухарест (1:0) и дома «Крайову» (1:0).

Прежде гости грядущей встречи не смогли набрать очки в домашнем противостоянии с «Клужем» (0:1).

Информация для ставок

«Академика» проиграла оба домашних матча в этом сезоне чемпионата

«Миовени» выиграл 2 из 3 гостевых поединка в текущем розыгрыше лиги

В 3 встречах соперников на стадионе «Академики» прошли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ

Прогноз

«Академика» оказалась в сложном положении, поэтому в предстоящей игре от хозяев стоит ожидать активной игры в атаке. «Миовени» тоже продуктивно провел последние игры, поэтому гости тоже могут рассчитывать на голы. Предлагаем ставку на ТБ (1,5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

В параллельном поединке чемпионата Румынии букмекеры выделили фавориты и дают на победу коэффициент 1.83.