«Акрополис» — «Вернамо». Прогноз на матч Первой лиги Швеции (30.08.2021)

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сегодня, 00:58

Футбол уходит на международный перерыв. Сейчас все чаще будут играть сборные, но это не касается Первого дивизиона Швеции. Здесь футбол практически каждый день. Очередной матч на повестке дня — это поединок «Акрополис» — «Вернамо». Матч состоится 30 августа 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вернамо». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу хозяев поля по 3.65.

Форма команд

«Акрополис» в этом сезоне расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. Команда выиграла пять поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в семи матчах. У клуба 15 забитых и 25 пропущенных. В последних матчах «Акрополис» не может порадовать поклонников хорошей игрой. Стоит выделить победу против «Вестероса» со счетом 2;3, а также победу в поединке против «Норрбю», матч закончился со счетом 0:1. В этих матчах команда выглядела неплохо.

«Вернамо» находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды — 33 балла. Клуб выиграл десять поединков, трижды играл вничью и проиграл в четырех играх. У клуба в активе 20 забитых и 11 пропущенных. В последних матчах «Вернамо» выглядит очень даже неплохо, команда часто побеждает и редко теряет очки. «Вернамо» одолел со счетом 1:0 «Васалунд», а также обыграл «Ландскруну» 2:0. Эти матчи являются показателями, команда в них смотрелась очень здорово.

Информация для ставок

«Вернамо» выиграл три матча из последних пяти

«Акрополис» выиграл четыре матча из последних пяти

«Вернамо» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Команды находятся в неплохой форме, много забивают, но и много пропускают. В чемпионате Швеции никто не знает о том, что такое защита. Это хороший момент для того, чтобы сделать ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.75, а также на то, что тотал голов будет больше трех по 2.60.

Ранее игрока английского гранда назначили капитаном национальной команды Швеции.