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«Аль-Иттихад» — «Эль-Гуна». Прогноз на матч чемпионата Египта (25.05.2021)

сегодня, 04:41

«Аль-Иттихад» примет ФК «Эль-Гуна» в рамках 24-го тура египетской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считаю «Аль-Иттихад» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход котируется в 2.5, победа ФК «Эль-Гуна» представлена коэффициентом 4.2.

Форма команд

«Аль-Иттихад» набрал 31 балл и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. На счету команды 8 побед, 7 ничьих и 8 поражений. В этом сезоне клуб забил 26 голов и пропустил 28 мячей. «Аль-Иттихад» находится в плохой форме и давно не побеждает.

«Эль-Гуна» занимает 13-ю строчку чемпионата с 27 баллами в активе. В нынешнем сезоне команда выиграла 6 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла в 8 матчах. На счету клуба 24 забитых и 27 пропущенных мячей. ФК «Эль-Гуна» так же переживает чёрную полосу и набрал всего 3 очка в последних 5 матчах.

Информация для ставок

  • «Аль-Иттихад» забил четыре гола в пяти последних матчах
  • «Эль-Гуна» не побеждает шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Аль-Иттихад» не может выиграть семь матчей кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Аль-Иттихада» в первом тайме по коэффициенту 3.05. Также можно поставить на тотал голов во втором тайме больше 1.5 по коэффициенту 2.4.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на финальный матч Кубка Сербии «Црвена Звезда» — «Партизан».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.82 1.54 2.48
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:21
Возможна ничья
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