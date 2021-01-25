«Аланьяспор» — «Анкарагюджю». Прогноз на матч чемпионата Турции (25.01.2021)

1611571965

25 января 2021, 13:52

21-й тур чемпионата Турции подарит нам интересную встречу, в которой «Аланьяспор» принимает дома «Анкарагюджю». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 25 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам данного поединка и предлагают коэффициент на их победу – 1.54. Поверить в успех хозяев можно за 5.90. Ничейный результат котируется значением 4.50.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.68. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 2.18.

Форма команд

«Аланьяспор» занимает достойное 6-е место в турнирной таблице и до недавнего времени показывал относительно стабильные результаты. Сейчас ситуация немного ухудшилась в связи с поражениями от «Фенербахче» и «Касымпаши» с одинаковым счетом (1:2). В последнем туре также была зафиксирована ничья с «Эрзурумом» (1:1).

«Анкарагюджю» в этом сезоне находится среди аутсайдеров чемпионата Турции и занимает 19-е место в турнирной таблице. После поражений от «Фенербахче» (1:3) и «Башакшехира» (1:2) команда смогла одержать важную для себя победу над «Касымпашой» (1:0).

Информация для ставок

«Аланьяспор» не может выиграть три матча подряд в чемпионате

«Анкарагюджю» проиграл в трех из пяти последних встреч в Супер-Лиге

Четыре из пяти домашних матчей «Аланьяспора» заканчивались исходом ТБ 2,5

Три из четырех последних личных встреч команд заканчивались результатами с пятью и более голами

Прогноз

Встречаются команды из разных полюсов турнирной таблицы, но это не говорит о том, что матч будет скучным. Исходя из статистики, команды в личных встречах довольно много забивают.

Поэтому предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1.68.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Картахена» — «Мирандес».