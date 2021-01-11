«Аланьяспор» — «Касымпаша». Прогноз на матч чемпионата Турции (11.01.2021)

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11 января 2021, 13:07

«Аланьяспор» принимает «Касымпашу» в рамках очередного тура в чемпионате Турции. Удастся ли хозяевам справиться с поставленными задачей и добыть три очка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту встречу. Победа «Аланьяспора» котируется на отметке 1,73, ничья находится на значении 4,10, а триумф команды гостей можно взять за 4,40. Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,70, а меньше доступен за 2,28.

Форма команд

«Аланьяспор» продолжает падение в турнирной таблице. Очень сложно команде в последних встречах, не хватает стабильности в игре. Что касается последних результатов, то зафиксировано поражение от «Фенербахче» (1:2) в прошлом туре. Сейчас команда занимает пятое место. Отставание от лидера составляет четыре зачетных пункта, но и на один проведенный матч больше.

«Касымпаша» находится в плохой форме. Команда идет на 16-й позиции в турнирной таблице. Серия без побед уже достигла четырех игр – три ничьи и одно поражение. Крайне важно зацепиться за результат в ближайших поединках, иначе могут возникнуть реальные трудности. Отрыв от зоны вылета составляет три балла. В прошлом туре «Касымпаша» уступила «Фенербахче» (0:3).

Информация для ставок

· «Аланьяспор» не проигрывает на домашней арене в четырнадцати домашних встречах

· «Аланьяспор» победил в 11 из 14 последних домашних матчей

· «Касымпаша» выиграла один из 10 последних выездных поединков

Прогноз

Мы считаем, что «Аланьяспор» является фаворитом предстоящего поединка. Команда очень здорово владеет мячом, порой допускает невынужденные ошибки, тем не менее классом команда гораздо выше ближайшего соперника. По нашему мнению, «Аланьяспор» фаворит предстоящей встречи. Мы играем их победу с коэффициентом 1,73 в букмекерской конторе Бетсити.