«Алавес» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.02.2021)

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сегодня, 04:42

«Алавес» сыграет против «Осасуны» в рамках 25-го тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры не могут выделить явного фаворита этой встречи. Коэффициент на победу «Алавеса» составляет 2.85. Триумф «Осасуны» оценивается в 2.90, таким же коэффициентом представлен и ничейный исход встречи.

Форма команд

«Алавес» находится на 16-й строчке в турнирной таблице, в активе у клуба 22 балла. В нынешнем сезоне команда забила 20 мячей и пропустила 38 голов. «Алавес» выиграл в 5 матчах, 7 раз играл вничью и 12 раз проигрывал. Последние матчи «Алавеса» ужасны, клуб постоянно теряет очки. Это не лучший сезон в исполнении команды, по его итогам «Алавес» рискует вылететь в Сегунду.

«Осасуна» расположилась на 13-й строчке. В активе у команды 25 очков. В этом сезоне «Осасуна» забила 22 гола и пропустила 23 мяча. Команда из Памплоны выиграла 6 матчей, 7 раз играла вничью и 11 раз проигрывала.

Информация для ставок

«Осасуна» выиграла три матча из последних пяти

У «Алавеса» только одна победа в пяти последних матчах

«Алавес» выиграл всего 3 матча на своем поле из 12

Прогноз

«Алавес» и «Осасуна» наверняка не забьют много мячей в этом поединке. Актуальная ставка на этот матч — количество голов 2-3, с коэффициентом 1.97.

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