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«Александрия» — «Ингулец». Прогноз на матч УПЛ (10.09.2021)

сегодня, 11:11

В рамках седьмого тура «Александрия» дома примет «Ингулец».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.563.75
Фонбет 1.80 3.65 4.50
Мелбет 1.78 3.62 4.52
1XBET 1.78 3.62 4.52
BetBoom 1.77 3.65 4.40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Александрии» принимают ставки по коэффициенту 2.0 в букмекерской конторе Мелбет. Ничейный результат дается по коэффициенту 3.8, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 3.66.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.71. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Александрия» на старте сезона сумела удивить не только своих болельщиков, но и экспертов, которые пророчили ей борьбу за выживание. Команда демонстрирует отличный результат, после шести матчей она имеет в своем активе 11 очков.

«Ингулец» в последних двух турах смог добыть две победы и набрать шесть очков, что позволило клубу покинуть зону вылета. Сначала был повержен «Львов» (2:1), а затем и «Мариуполь» (3:0). Нынешнее девятое место не может не радовать амбициозное руководство клуба.

Информация для ставок

• «Александрия» не проигрывает четыре поединка подряд
• «Ингулец» забивает в четырех играх кряду
• В восьми последних матчах с участием «Ингульца» было забито минимум два гола

Прогноз

Предлагаем взять ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.79 1.63 2.30
Мелбет 1.85 1.95
1XBET 1.85 1.95
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:12
Хозяева не проиграют
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