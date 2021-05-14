«Альмерия» — «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (15.05.2021)

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сегодня, 06:04

«Альмерия» примет на своем поле «Альбасете» в матче 39-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Альмерию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.9. Победа «Альбасете» представлена коэффициентом 5.4.

Форма команд

«Альмерия» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В этом сезоне команда выиграла 19 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла в 10 матчах. На счету клуба 66 очков, 54 забитых и 35 пропущенных мячей. У «Альмерии» неплохие шансы на попадание в Примеру через стыковые поединки, при этом команда сохраняет шанс на топ-2 и прямой выход в высший дивизион.

«Альбасете» занимает последнее место в турнирной таблице Сегунды с 36 баллами. На счету команды 9 побед, столько же ничьих и 20 поражений. В этом сезоне «Альбасете» забил 25 голов и пропустил 46 мячей. Несмотря на позицию в таблице, у клуба всё еще есть шансы на сохранение прописки. Отставание от спасительного 18-го места составляет 5 очков.

Информация для ставок

«Альбасете» выиграл два из последних пяти матчей

«Альмерия» не проигрывает четыре матча подряд

«Альбасете» выиграл 4 из 19 гостевых поединков в этом сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.12. Также можно поставить на победу «Альмерии» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.9.

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