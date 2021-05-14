«Альмерия» — «Альбасете». Прогноз на матч Сегунды (15.05.2021)

«Альмерия» примет на своем поле «Альбасете» в матче 39-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Альмерию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.65. Ничейный исход оценивается в 3.9. Победа «Альбасете» представлена коэффициентом 5.4.
Форма команд
«Альмерия» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В этом сезоне команда выиграла 19 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла в 10 матчах. На счету клуба 66 очков, 54 забитых и 35 пропущенных мячей. У «Альмерии» неплохие шансы на попадание в Примеру через стыковые поединки, при этом команда сохраняет шанс на топ-2 и прямой выход в высший дивизион.
«Альбасете» занимает последнее место в турнирной таблице Сегунды с 36 баллами. На счету команды 9 побед, столько же ничьих и 20 поражений. В этом сезоне «Альбасете» забил 25 голов и пропустил 46 мячей. Несмотря на позицию в таблице, у клуба всё еще есть шансы на сохранение прописки. Отставание от спасительного 18-го места составляет 5 очков.
Информация для ставок
- «Альбасете» выиграл два из последних пяти матчей
- «Альмерия» не проигрывает четыре матча подряд
- «Альбасете» выиграл 4 из 19 гостевых поединков в этом сезоне
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.12. Также можно поставить на победу «Альмерии» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.9.
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