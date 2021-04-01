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«Альмерия» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч Сегунды (02.04.2021)

вчера, 10:19

«Альмерия» сыграет против «Райо Вальекано» в очередном туре испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.193.28
Лига Ставок 2.34 3.25 3.10
Фонбет 2.35 3.30 3.10
Мелбет 2.23 3.11 3.20
Pin-Up.ru 2.34 3.35 3.20

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Альмерия», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу «Райо Вальекано» по 3.40.

Форма команд

«Альмерия» занимает третью строчку в турнирной таблице. Команда набрала 57 баллов. Клуб выиграл 17 матчей, также в активе команды шесть ничьих и восемь поражений. «Альмерия» забила 45 голов и пропустила 28 мячей. В последних матчах «Альмерия» играет неплохо и часто набирает очки. Поединок против «Райо» будет сложным, но в случае победы есть шанс побороться за вторую строчку.

«Райо Вальекано» набрал 49 пунктов и расположился на шестой строчке. В активе команды 14 побед, семь ничьих и девять поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Райо Вальекано» показывает хорошую игру и часто набирает очки. В последних поединках у «Райо Вальекано» лучше результаты, чем у «Альмерии».

Информация для ставок

● «Альмерия» победила в двух матчах из последних пяти
● «Райо Вальекано» не проигрывает четыре матча кряду
● «Альмерия» забила семь мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «ничейный исход или победа „Райо“» по 1.62. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.25. Еще одна хорошая ставка для этого поединка — «оба клуба забьют» по коэффициенту 1.85.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Эспаньол» — «Фуэнлабрада».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.67 1.71 2.20
Лига Ставок 2.42 1.52 1.74 2.02
Мелбет 1.72 2.12
Pin-Up.ru 2.50 1.56 1.78 2.08 1.43 2.90
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:30
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Альмерия»
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