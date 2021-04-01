«Альмерия» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч Сегунды (02.04.2021)

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вчера, 10:19

«Альмерия» сыграет против «Райо Вальекано» в очередном туре испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Альмерия», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу «Райо Вальекано» по 3.40.

Форма команд

«Альмерия» занимает третью строчку в турнирной таблице. Команда набрала 57 баллов. Клуб выиграл 17 матчей, также в активе команды шесть ничьих и восемь поражений. «Альмерия» забила 45 голов и пропустила 28 мячей. В последних матчах «Альмерия» играет неплохо и часто набирает очки. Поединок против «Райо» будет сложным, но в случае победы есть шанс побороться за вторую строчку.

«Райо Вальекано» набрал 49 пунктов и расположился на шестой строчке. В активе команды 14 побед, семь ничьих и девять поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Райо Вальекано» показывает хорошую игру и часто набирает очки. В последних поединках у «Райо Вальекано» лучше результаты, чем у «Альмерии».

Информация для ставок

● «Альмерия» победила в двух матчах из последних пяти

● «Райо Вальекано» не проигрывает четыре матча кряду

● «Альмерия» забила семь мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «ничейный исход или победа „Райо“» по 1.62. Также можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.25. Еще одна хорошая ставка для этого поединка — «оба клуба забьют» по коэффициенту 1.85.

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