«Андерлехт» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.12.2020)

«Андерлехт» постепенно приближается к лидирующей зоне в чемпионате Бельгии. Сумеет ли команда справиться с «Остенде»?
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет считает фаворитом матча команду хозяев. Котировка на их успех находится на значении 1,74, ничья представлена коэффициентом 3,84, а вот триумф «Остенде» можно сыграть за 4,50.
Тотал в поединке выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше доступен за 1,77, а меньше выражен коэффициентом 2,16.
Форма команд
На протяжении всего сезона у «Андерлехта» серьезные проблемы с травмами. Лазарет команды постоянно переполнен. Венсану Компани приходится постоянно менять игровые сочетания. На протяжении трех встреч клуб не знает горечи поражений. В прошлом туре удалось переиграть «Генк» (1:0).
«Остенде» после неудачной серии сумел отыскать свою игру и демонстрирует действительно качественные результаты. В активе команды серия из двух побед кряду. В рамках которой были переиграны «Гент» (2:1) и «Серкль Брюгге» (1:0). Надежная игра в обороне — вот на чем основываются действия этого клуба. Направлен основной акцент на сбалансированные действия для защиты собственных ворот.
Информация для ставок
- «Андерлехт» не проигрывает на протяжении десяти последних матчей на домашней арене
- «Остенде» выиграл три из 10 последних выездных поединков
- Между собой шесть раз за последние два года играли команды. По две победы на счету обеих команд и еще две встречи завершились вничью
Прогноз
Тяжелый матч для прогнозирования, но все же мы отдадим преимущество хозяевам поля. Должны они сломить сопротивление гостей, которые не всегда стабильны. В этом поединке многое решит первый гол. Та команда, которая сумеет его забить получит весомое преимущество и сделает ставку на оборонительную игру. Предлагаем сыграть победу «Андерлехта» с коэффициентом 1,74 в букмекерской конторе Фонбет.
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