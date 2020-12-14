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«Андерлехт» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.12.2020)

вчера, 23:52

«Андерлехт» постепенно приближается к лидирующей зоне в чемпионате Бельгии. Сумеет ли команда справиться с «Остенде»?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.934.63
BetCity 1.72 3.90 4.60
Fonbet 1.75 4.00 4.30
Мелбет 1.80 3.92 4.20
Лига ставок 1.78 3.70 4.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает фаворитом матча команду хозяев. Котировка на их успех находится на значении 1,74, ничья представлена коэффициентом 3,84, а вот триумф «Остенде» можно сыграть за 4,50.

Тотал в поединке выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше доступен за 1,77, а меньше выражен коэффициентом 2,16.

Форма команд

На протяжении всего сезона у «Андерлехта» серьезные проблемы с травмами. Лазарет команды постоянно переполнен. Венсану Компани приходится постоянно менять игровые сочетания. На протяжении трех встреч клуб не знает горечи поражений. В прошлом туре удалось переиграть «Генк» (1:0).

«Остенде» после неудачной серии сумел отыскать свою игру и демонстрирует действительно качественные результаты. В активе команды серия из двух побед кряду. В рамках которой были переиграны «Гент» (2:1) и «Серкль Брюгге» (1:0). Надежная игра в обороне — вот на чем основываются действия этого клуба. Направлен основной акцент на сбалансированные действия для защиты собственных ворот.

Информация для ставок

  • «Андерлехт» не проигрывает на протяжении десяти последних матчей на домашней арене
  • «Остенде» выиграл три из 10 последних выездных поединков
  • Между собой шесть раз за последние два года играли команды. По две победы на счету обеих команд и еще две встречи завершились вничью

Прогноз

Тяжелый матч для прогнозирования, но все же мы отдадим преимущество хозяевам поля. Должны они сломить сопротивление гостей, которые не всегда стабильны. В этом поединке многое решит первый гол. Та команда, которая сумеет его забить получит весомое преимущество и сделает ставку на оборонительную игру. Предлагаем сыграть победу «Андерлехта» с коэффициентом 1,74 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.934.63
BetCity 1.72 3.90 4.60
Fonbet 1.75 4.00 4.30
Мелбет 1.80 3.92 4.20
Лига ставок 1.78 3.70 4.20
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:57
Хозяева не могут больше терять очки
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