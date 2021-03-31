Андорра — Венгрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

Венгрия сыграет на выезде с Андоррой в матче группы I европейского отбора ЧМ-2022. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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1 : 4
завершен
31 марта 2021, 21:45
среда
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.15. В случае победы Андорры зайдет коэффициент 28. Ничью можно сыграть по коэффициенту 7.5.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.98 на ТБ 2.5 и 1.88 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 4.4.
Форма команд
Андорра представляет собой небольшое государство, которое не может похвастаться известными футболистами. По сравнению с прошлыми годами, сборная Андорры играет заметно лучше, однако недостаточно для выхода на крупные международные турниры. В первых двух матчах отбора Андорра проиграла Албании (0:1) и Польше (0:3).
Сборная Венгрии за последние годы стала показывать более качественный футбол, и сейчас, после двух туров, команда набрала четыре очка и продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022. Во втором туре Венгрия разгромила команду Сан-Марино (3:0), а до этого сыграла вничью с Польшей (3:3).
Информация для ставок
- Венгрия не проигрывает восемь матчей во всех турнирах
- Андорра проиграла шесть матчей подряд
- Андорра забила два мяча в последних десяти матчах на своем поле
- Венгрия выиграла три поединка с Андоррой из четырех
Прогноз
Явным фаворитом этого матча является сборная Венгрии, которая имеет неплохие шансы порадовать страну выходом на ЧМ-2022. Сделать ставку на победу Венгрии с форой -2 можно по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.