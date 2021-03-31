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Андорра — Венгрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

31 марта 2021, 06:19

Венгрия сыграет на выезде с Андоррой в матче группы I европейского отбора ЧМ-2022. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
25.156.651.16
Лига Ставок 17.00 5.60 1.24
Фонбет Live! 49.00 10.50 1.07
Мелбет 21.00 6.10 1.22

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.15. В случае победы Андорры зайдет коэффициент 28. Ничью можно сыграть по коэффициенту 7.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.98 на ТБ 2.5 и 1.88 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 4.4.

Форма команд

Андорра представляет собой небольшое государство, которое не может похвастаться известными футболистами. По сравнению с прошлыми годами, сборная Андорры играет заметно лучше, однако недостаточно для выхода на крупные международные турниры. В первых двух матчах отбора Андорра проиграла Албании (0:1) и Польше (0:3).

Сборная Венгрии за последние годы стала показывать более качественный футбол, и сейчас, после двух туров, команда набрала четыре очка и продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022. Во втором туре Венгрия разгромила команду Сан-Марино (3:0), а до этого сыграла вничью с Польшей (3:3).

Информация для ставок

  • Венгрия не проигрывает восемь матчей во всех турнирах
  • Андорра проиграла шесть матчей подряд
  • Андорра забила два мяча в последних десяти матчах на своем поле
  • Венгрия выиграла три поединка с Андоррой из четырех

Прогноз

Явным фаворитом этого матча является сборная Венгрии, которая имеет неплохие шансы порадовать страну выходом на ЧМ-2022. Сделать ставку на победу Венгрии с форой -2 можно по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.54 1.75 2.08
Лига Ставок 2.41 1.58 1.75 2.09
Мелбет 1.75 2.20
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STVA 1
STVA 1
31 марта в 06:56
Победа гостей
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