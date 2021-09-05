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Англия – Андорра. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

сегодня, 17:26

5 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сборная Англии сыграет против команды Андорры в рамках очередного тура квалификации чемпионата мира. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.01 30.00 100.00
Мелбет 1.01 26.00 52.00
1XBET 1.01 41.00 99.00

Ставки букмекеров

Сенсации в этой игре не будет, так считают букмекеры, оценившие победу Англии условным коэффициентом 1.01. Рискнуть и заключить пари на ничью БК Мелбет предлагает по коэффициенту 41.00, а вероятность победы Андорры и вовсе оценивается заоблачной отметкой 85.00.

Форма команд

После поражения в финале Евро-2020 от Италии в серии пенальти Англия переключается на квалификацию чемпионата мира в Катаре. Команда Гарета Саутгейта на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы I, показав максимальные результаты по итогам четырех сыгранных туров. Англичане поочередно победили Венгрию (4:0), Польшу (2:1), Албанию (2:0) и Сан-Марино (5:0), показа традиционно надежную игру в защите.

От сборной Андорры никто не ожидает положительных результатов. Скромная команда по классике жанра является поставщиком очков для соперников выше классом, но при этом ей удалось справиться в прошлом туре с Сан-Марино (2:0). Прежде Андорра проиграла Венгрии (1:4), Польше (0:3) и Албании (0:1).

Информация для ставок

  • Англия выиграла все 4 матча против Андорры без пропущенных голов
  • Андорра не забивала голы в 8 из 10 прошлых выездных игр во всех турнирах
  • Англия побеждала в 6 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

Выбор ставки на этот матч вполне очевиден. Существенно превосходящая в классе соперника сборная Англии в присутствии своих болельщиков должна громить Андорру. Предлагаем ставку на фору хозяев (-4) гола по коэффициенту 1.78 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 7.61 1.10
1XBET 2.99 1.41
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Все комментарии
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8zjtexyvb8g9
сегодня в 17:57
Сборная Англия одержит победу.
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2sk68w5b2x3g
сегодня в 17:56
Сборная Англия выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:34
Англичане могут играть третьим составом и все равно будет счет крупный...
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