«Бирмингем» — «Ковентри». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

1663226998

вчера, 10:29

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке букмекеры не определяют фаворита. Победа «Бирмингема» в линии БК Лига Ставок идет по коэффициенту 2.75, а вероятность победы «Ковентри» оценивается в 2.50. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.30.

В линии голов аналитики отдают предпочтение низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.72, а ставки на ТБ (2,5) гола идут по цене 2.10.

Форма команд

«Бирмингем» занимает 14-е место чемпионата, набрав за девять туров 11 очков. Команда отлично себя проявила в двух последних турах, в которых она победила «Престон» (1:0) и «Вест Бромвич» (3:2). Прежде футболисты «Бирмингема» допустили три поражения подряд, которые команде нанесли «Норвич» (1:2), «Ротерхэм» (0:2) и «Уиган» (0:1).

«Ковентри» занимает последнее место лиги, набрав только два очка. При этом клуб провел только шесть матчей в новом сезоне, установив такие показатели успешности: две ничьи и четыре поражения. После четырех проигрышей подряд игрокам «Ковентри» удалось сыграть вничью на выезде с «Лутон Тауном» (2:2).

Информация для ставок

«Ковентри» не побеждал в 10 последних матчах лиги

«Ковентри» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 прошлых гостевых поединках

(2,5) гола в 4 прошлых гостевых поединках «Бирмингем» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из последних 6 матчей чемпионата

Прогноз

«Бирмингем», набравший неплохую форму, сыграет против «Ковентри» на домашней арене. При этом у гостей неважная форма на старте сезона, поэтому предлагаем поставить на нулевую фору «Бирмингема» по коэффициенту 1.92 в БК Лига Ставок.