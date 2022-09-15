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«Бирмингем» — «Ковентри». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

вчера, 10:29
Бирмингем

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке букмекеры не определяют фаворита. Победа «Бирмингема» в линии БК Лига Ставок идет по коэффициенту 2.75, а вероятность победы «Ковентри» оценивается в 2.50. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.913.312.63
Лига Ставок 2.85 3.25 2.50
Мелбет 2.84 3.38 2.49
1XBET 2.84 3.38 2.49

В линии голов аналитики отдают предпочтение низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.72, а ставки на ТБ(2,5) гола идут по цене 2.10.

Форма команд

«Бирмингем» занимает 14-е место чемпионата, набрав за девять туров 11 очков. Команда отлично себя проявила в двух последних турах, в которых она победила «Престон» (1:0) и «Вест Бромвич» (3:2). Прежде футболисты «Бирмингема» допустили три поражения подряд, которые команде нанесли «Норвич» (1:2), «Ротерхэм» (0:2) и «Уиган» (0:1).

«Ковентри» занимает последнее место лиги, набрав только два очка. При этом клуб провел только шесть матчей в новом сезоне, установив такие показатели успешности: две ничьи и четыре поражения. После четырех проигрышей подряд игрокам «Ковентри» удалось сыграть вничью на выезде с «Лутон Тауном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Ковентри» не побеждал в 10 последних матчах лиги
  • «Ковентри» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 прошлых гостевых поединках
  • «Бирмингем» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из последних 6 матчей чемпионата

Прогноз

«Бирмингем», набравший неплохую форму, сыграет против «Ковентри» на домашней арене. При этом у гостей неважная форма на старте сезона, поэтому предлагаем поставить на нулевую фору «Бирмингема» по коэффициенту 1.92 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.79 2.10
Лига Ставок 2.35 1.51 1.72 2.01 1.37 2.74
Мелбет 1.81 2.06
1XBET 1.81 2.06
Все комментарии
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вчера в 10:31
Фаворит матча «Бирмингем»
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b3gy7vbt82rw
вчера в 10:30
Победу одержит «Бирмингем»
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