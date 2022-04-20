«Борнмут» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.04.2022)

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вчера, 23:01

Ставки букмекеров

«Борнмут», с небольшой разницей, идет фаворитом в этой встрече. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в матче идет по 3.70, а победа «Фулхэма» по 2.95 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают, что матч будет результативным. Ставку ТБ (2.5) продают за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.01.

Форма команд

«Борнмут» на сегодня занимает второе место в таблице с набранными 77 очками. В этом сезоне клуб располагает такими результатами: 22 победы, 11 ничьих и восемь поражений. В последних пяти турах «Борнмут» по два раза обыграл соперников и сыграл вничью, а также в одной игре уступил. Крайний тур завершился триумфом над «Ковентри Сити» (0:3).

«Фулхэм» является однозначным лидером чемпионата, имея в активе 86 очков. По ходу турнира команда 26 раз обыграла соперника и по восемь встреч закончила с равным счетом и проиграла. Предшествующие пять туров увенчались тремя победами и двумя неудачами. В крайнем туре верх взят над «Престоном» (3:0).

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл девять из 15 последних матчей

12 из 15 последних матчей «Фулхэма» завершились с менее 3.5 голами

«Борнмут» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая, что команды являются прямыми конкурентами, а также их текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку, что «Борнмут» не проиграет с коэффициентом 1.40 в БК Фонбет.