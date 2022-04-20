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«Борнмут» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.04.2022)

вчера, 23:01
Борнмут - Фулхэм

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.703.04
Фонбет 2.25 3.65 3.00
Мелбет 2.31 3.60 3.07
1XBET 2.31 3.60 3.07
BetBoom 2.32 3.48 3.03

«Борнмут», с небольшой разницей, идет фаворитом в этой встрече. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в матче идет по 3.70, а победа «Фулхэма» по 2.95 в БК Фонбет.

Аналитики ожидают, что матч будет результативным. Ставку ТБ (2.5) продают за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.01.

Форма команд

«Борнмут» на сегодня занимает второе место в таблице с набранными 77 очками. В этом сезоне клуб располагает такими результатами: 22 победы, 11 ничьих и восемь поражений. В последних пяти турах «Борнмут» по два раза обыграл соперников и сыграл вничью, а также в одной игре уступил. Крайний тур завершился триумфом над «Ковентри Сити» (0:3).

«Фулхэм» является однозначным лидером чемпионата, имея в активе 86 очков. По ходу турнира команда 26 раз обыграла соперника и по восемь встреч закончила с равным счетом и проиграла. Предшествующие пять туров увенчались тремя победами и двумя неудачами. В крайнем туре верх взят над «Престоном» (3:0).

Информация для ставок

  • «Фулхэм» выиграл девять из 15 последних матчей
  • 12 из 15 последних матчей «Фулхэма» завершились с менее 3.5 голами
  • «Борнмут» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая, что команды являются прямыми конкурентами, а также их текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку, что «Борнмут» не проиграет с коэффициентом 1.40 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.43 1.96 1.91 1.53 2.59
Фонбет 1.98 1.82
Мелбет 2.03 1.87
1XBET 2.03 1.87
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:41
Победа команды "Борнмут" или ничья в этом матче.
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