«Кардифф» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

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вчера, 14:15

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Бернли» в конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.19. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Кардиффа» идет по котировке 3.35.

Аналитики компании также считают, что «Кардифф» и «Бернли» проведут низовой поединок. Пари на ТМ(2,5) гола идут по котировке 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Кардифф» находится на 18-м месте чемпионата, заработав за десять туров 11 очков. В четырех последних турах лиги валлийская команда допустила три поражения, набрав очки только в победной встрече с «Мидлсбро» на выезде (3:2).

По итогам четырех домашних матчей этого розыгрыша лиги «Кардифф» проявил себя так: две победы, одна ничья и один проигрыш. Разница забитых и пропущенных голов на своем поле у хозяев составляет 3 против 2.

«Бернли» поднялся на четвертое место рейтинга, допустив только один проигрыш в 10-и турах Чемпионшипа. После ничейных поединков с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Престоном» (1:1) команда одержала четвертую победу в сезоне, одолев на домашней арене «Бристоль Сити» (2:1).

Отметим, что в пяти гостевых поединках чемпионата «Бернли» дважды победил, два раза сыграл вничью и проиграл «Уотфорду» (0:1).

Информация для ставок

«Бернли» выиграл в двух прошлых матчах против «Кардиффа»

«Кардифф» не выигрывал в 3 из последних 5 домашних матчей против «Бернли»

«Бернли» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что «Бернли» оправданно идет фаворитом матча против «Кардиффа», который находится в неважной форме. Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.