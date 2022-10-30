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«Ковентри» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.11.2022)

вчера, 11:25
Ковентри Сити

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на этот матч выглядит так: победа «Ковентри» идет по коэффициенту 2.36, ничья – 3.30, а победу «Блэкберна» можно сыграть по котировке 3.11.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.43 3.25 2.90
Мелбет 2.44 3.34 2.96
1XBET 2.38 3.34 3.05

В линии голов предпочтения аналитиков на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ковентри» находится в зоне вылета чемпионата, занимая 22-е место. В 15-и сыгранных турах команда зарекомендовала себя так: четыре победы, пять ничьих и шесть поражений. Отметим, что в двух последних матчах лиги футболисты «Ковентри» не добивались побед. На их счету ничейная игра с «Ротерхэмом» (2:2) и поражение на своем поле от «Блэкпула» (1:2).

«Блэкберн» занимает второе место Чемпионшипа, накопив 33 балла за 18 сыгранных туров. По ходу сезона клуб отметился 11 победами и семь раз проиграл своим соперникам. Выделим, что к предстоящей игре футболисты «Блэкберна» подходят на серии из четырех встреч – «Халл» (1:0), «Бирмингем» (2:1), «Сандерленд» (2:0) и «Мидлсбро» (2:1).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 3 последних очных встречах
  • «Ковентри» забивал и пропускал голы в 2 последних турах лиги
  • «Блэкберн» пропускал голы в 2 из последних 3 гостевых матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Ковентри» и «Блэкберн» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.23 1.57 1.66 2.09
Мелбет 1.74 2.16
1XBET 1.76 2.13
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:11
Игра на три результата
Гость
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