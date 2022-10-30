«Ковентри» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.11.2022)

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вчера, 11:25

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на этот матч выглядит так: победа «Ковентри» идет по коэффициенту 2.36, ничья – 3.30, а победу «Блэкберна» можно сыграть по котировке 3.11.

В линии голов предпочтения аналитиков на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ковентри» находится в зоне вылета чемпионата, занимая 22-е место. В 15-и сыгранных турах команда зарекомендовала себя так: четыре победы, пять ничьих и шесть поражений. Отметим, что в двух последних матчах лиги футболисты «Ковентри» не добивались побед. На их счету ничейная игра с «Ротерхэмом» (2:2) и поражение на своем поле от «Блэкпула» (1:2).

«Блэкберн» занимает второе место Чемпионшипа, накопив 33 балла за 18 сыгранных туров. По ходу сезона клуб отметился 11 победами и семь раз проиграл своим соперникам. Выделим, что к предстоящей игре футболисты «Блэкберна» подходят на серии из четырех встреч – «Халл» (1:0), «Бирмингем» (2:1), «Сандерленд» (2:0) и «Мидлсбро» (2:1).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 последних очных встречах

«Ковентри» забивал и пропускал голы в 2 последних турах лиги

«Блэкберн» пропускал голы в 2 из последних 3 гостевых матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Ковентри» и «Блэкберн» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.