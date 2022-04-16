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«Миллуол» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022)

вчера, 14:11
Миллуол - Халл Сити

Ставки букмекеров

«Миллуол» идет явным фаворитом грядущего матча. Ставку на победу хозяев можно заиграть по коэффициенту 1.87, ничья в игре идет за 3.40, а победа «Халла» за 4.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.485.00
Мелбет 1.87 3.52 4.64
1XBET 1.87 3.52 4.64
BetBoom 1.83 3.35 4.90

Эксперты не ожидают от матча большого количества голов. Ставку на то, что в игре забьет лишь одна команда, или не будет голов предлагают по цене 1.68, а противоположный исход предлагается по 2.10.

Форма команд

«Миллуол» подходит к 43 туру чемпионата на 10 месте в таблице и 62 набранными очками. В текущем розыгрыше команда добилась 16 побед, 14 матчей сыграла вничью и 12 раз потерпела поражение. Последние пять туров увенчались одной победой, двумя ничьими и разочаровали двумя поражениями. Крайняя игра против «Престона» завершилась с равным счетом (1-1).

«Халл» по ходу сезона смог одержать верх в 13 встречах, восемь игр закончил ничьей и 21 матч проиграл. Клуб располагается на 19 месте с 49 набранными очками. Предыдущие пять туров завершились тремя победами и двумя поражениями. В крайней встрече обыгран был «Кардифф» (2-1).

Информация для ставок

  • «Халл» не выигрывал в 10 из 15 последних матчах
  • «Халл» в 11 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов
  • «Миллуол» в 9 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов
  • В последних пяти очных встречах обе команды одержали по две победы и раз сыграли вничью

Прогноз

Матчи между «Миллуолом» и «Халлом» всегда выдаются напряженными. Учитывая форму команд, историю личных встреч, статистику и турнирное положение, предлагаем сделать ставку на то, что «Халл» не проиграет с коэффициентом 1.94 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.75 1.63 2.38
Мелбет 1.64 2.40
1XBET 1.64 2.40
Все комментарии
8ghhb3xa786y
8ghhb3xa786y
вчера в 21:27
Футбольный клуб «Миллуол» выиграет матч.
4mmxyvtn3q62
4mmxyvtn3q62
вчера в 21:26
Футбольный клуб «Миллуол» одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 18:26
Победа или ничья команды "Халл Сити" в этом матче.
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Оборона обеих команд лучше их нападения (рейтинги защиты соперников - 1206 и 1140 соответственно, тогда как рейтинги атаки 926 и 747). Вероятность выиграть в основное время у команды Миллуолл составляет 52%. Шансы команды одержать победу гостям - 16%. Вероятность ничейного счета составляет - 32%.
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