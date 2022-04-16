«Миллуол» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022)

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вчера, 14:11

Ставки букмекеров

«Миллуол» идет явным фаворитом грядущего матча. Ставку на победу хозяев можно заиграть по коэффициенту 1.87, ничья в игре идет за 3.40, а победа «Халла» за 4.50 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают от матча большого количества голов. Ставку на то, что в игре забьет лишь одна команда, или не будет голов предлагают по цене 1.68, а противоположный исход предлагается по 2.10.

Форма команд

«Миллуол» подходит к 43 туру чемпионата на 10 месте в таблице и 62 набранными очками. В текущем розыгрыше команда добилась 16 побед, 14 матчей сыграла вничью и 12 раз потерпела поражение. Последние пять туров увенчались одной победой, двумя ничьими и разочаровали двумя поражениями. Крайняя игра против «Престона» завершилась с равным счетом (1-1).

«Халл» по ходу сезона смог одержать верх в 13 встречах, восемь игр закончил ничьей и 21 матч проиграл. Клуб располагается на 19 месте с 49 набранными очками. Предыдущие пять туров завершились тремя победами и двумя поражениями. В крайней встрече обыгран был «Кардифф» (2-1).

Информация для ставок

«Халл» не выигрывал в 10 из 15 последних матчах

«Халл» в 11 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов

«Миллуол» в 9 из 15 последних матчах забил менее 1.5 голов

В последних пяти очных встречах обе команды одержали по две победы и раз сыграли вничью

Прогноз

Матчи между «Миллуолом» и «Халлом» всегда выдаются напряженными. Учитывая форму команд, историю личных встреч, статистику и турнирное положение, предлагаем сделать ставку на то, что «Халл» не проиграет с коэффициентом 1.94 в БК Фонбет.