«Сандерленд» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

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сегодня, 15:47

Ставки букмекеров

«Норвич» считается минимальным фаворитом данного матча. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2.35, а победа «Сандерленда» оценивается в 3.00. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.40.

Если анализировать линию букмекера на голы, то здесь преимущество на стороне низкой результативности. Так вариант ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Сандерленд» неплохо зарекомендовал себя в пяти стартовых турах, набрав восемь очков. С таким результатом «черные коты» базируются на пятой строчке рейтинга, имея в пассиве только одно поражение – в гостевой игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

В поединке прошлого тура Чемпионшипа «Сандерленд» успешно выступил на поле «Сток Сити», который удалось победить с минимальным счетом (1:0).

«Норвич» плохо начал выступления в Чемпионшипе, заработав только один балл за три стартовых тура. Но затем «канарейки» пришли в себя и одержали последовательные победы над «Хаддерсфилдом» (2:1) и «Миллуоллом» (2:0), поднявшись на восьмое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных матчей

«Норвич» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей всех турниров

Обмен голами фиксировался в двух последних домашних матчах «Сандерленда»

Прогноз

«Норвич» постепенно набирает обороты, но «Сандерленд» очень неплохо начал этот сезон. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.