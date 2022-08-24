«Сандерленд» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.08.2022)

Ставки букмекеров
«Норвич» считается минимальным фаворитом данного матча. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2.35, а победа «Сандерленда» оценивается в 3.00. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 3.40.
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27 августа 2022, 14:30
суббота
Если анализировать линию букмекера на голы, то здесь преимущество на стороне низкой результативности. Так вариант ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Сандерленд» неплохо зарекомендовал себя в пяти стартовых турах, набрав восемь очков. С таким результатом «черные коты» базируются на пятой строчке рейтинга, имея в пассиве только одно поражение – в гостевой игре с «Шеффилд Юнайтед» (1:2).
В поединке прошлого тура Чемпионшипа «Сандерленд» успешно выступил на поле «Сток Сити», который удалось победить с минимальным счетом (1:0).
«Норвич» плохо начал выступления в Чемпионшипе, заработав только один балл за три стартовых тура. Но затем «канарейки» пришли в себя и одержали последовательные победы над «Хаддерсфилдом» (2:1) и «Миллуоллом» (2:0), поднявшись на восьмое место в турнирной таблице.
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 3 из прошлых 4 очных матчей
- «Норвич» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 матчей всех турниров
- Обмен голами фиксировался в двух последних домашних матчах «Сандерленда»
Прогноз
«Норвич» постепенно набирает обороты, но «Сандерленд» очень неплохо начал этот сезон. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.