«Сток Сити» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.10.2022)

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вчера, 15:15

Ставки букмекеров

«Сток Сити» считается фаворитом игры. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.88. Заключить пари на ничью можно по цене 3.64, а победа «Ротерхэма» идет по котировке 4.20.

Аналитики компании Лига Ставок также отдают предпочтение результативному исходу этой игры. Пари на ТМ(2,5) гола идет по котировке 1.83, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

«Сток Сити» заработал 19 очков. С таким результатом клуб обосновался в рейтинге на 13-м месте. Рассмотрим успешность команды в пяти предыдущих турах лиги: здесь у нее одно поражение – дома от «Уотфорда» (0:4), победные встречи против «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и «Престона» (2:0), а также ничейные встречи с КПР (0:0) и «Бернли» (1:1).

«Ротерхэм», проведя 13 игр, набрал 18 баллов и занял 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В пяти прошлых матчах лиги клуб одержал одну победу, одолев на домашней арене «Хаддерсфилд» (2:1). Также в данной серии команда зафиксировала ничейные игры с «Миллуоллом» (1:1) и «Мидлсбро» (0:0), проиграв «Уигану» (0:2) и «Блэкберну» (0:3).

Информация для ставок

«Ротерхэм» не забивал голы в 3 последних гостевых матчах лиги

«Сток Сити» не проигрывал в 5 прошлых матчах против «Ротерхэма»

«Ротерхэм» не выигрывал в 5 предыдущих выездных матчах

Прогноз

«Ротерхэм» плохо проводит гостевые матчи, чем должен пользоваться «Сток Сити». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.