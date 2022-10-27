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«Уиган» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

вчера, 15:55
Уотфорд

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии эксперты не определяют очевидного фаворита. Поставить на победу «Уигана» можно по коэффициенту 3.05, за ничью выставлена цена 3.22, а победа «Уотфорда» идет по котировке 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.153.362.39
Лига Ставок 3.00 3.20 2.40
Мелбет 3.17 3.18 2.40
1XBET 3.05 3.22 2.45

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают солидное преимущество низовому формату данной встречи. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Уиган» находится на 19-м месте чемпионата. По итогам 16-и сыгранных туров клуб накопил 19 очков. Рассмотрим, как футболисты «Уигана» выступали на протяжении пяти прошлых туров: здесь у клуба только одна победа, которая была добыта в игре с «Блэкберном» (1:0), а также четыре поражения – от «Кардиффа» (1:3), «Сандерленда» (1:2), «Мидлсбро» (1:4) и КПР (1:2).

«Уотфорд» базируется на десятом месте Чемпионшипа. Сыграв 16 матчей в текущем сезоне, клуб набрал 23 балла. В пяти предыдущих турах лиги футболисты «Уотфорда» смогли обыграть «Лутон Таун» (4:0) и «Норвич» (2:1), а поражения фиксировались в матчах с «Миллуоллом» (0:3), «Блэкпулом» (1:3) и «Суонси» (1:2).

Информация для ставок

  • «Уиган» проиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • «Уотфорд» побеждал в 3 из последних 4 матчей против «Уигана»
  • «Уиган» пропускал минимум два гола в 4 из последних 5 матчей чемпионата

Прогноз

По нашему мнению «Уотфорд» будет ближе к победе в матче против «Уигана», который находится в плохой форме. Рекомендуем поставить на гостей с нулевой форой по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.67 1.71 2.23
Лига Ставок 2.18 1.60 1.63 2.13
Мелбет 1.65 2.32
1XBET 1.72 2.19
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:50
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:59
Гости не проиграют этот матч
Гость
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