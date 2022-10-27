«Уиган» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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вчера, 15:55

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии эксперты не определяют очевидного фаворита. Поставить на победу «Уигана» можно по коэффициенту 3.05, за ничью выставлена цена 3.22, а победа «Уотфорда» идет по котировке 2.45.

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают солидное преимущество низовому формату данной встречи. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Уиган» находится на 19-м месте чемпионата. По итогам 16-и сыгранных туров клуб накопил 19 очков. Рассмотрим, как футболисты «Уигана» выступали на протяжении пяти прошлых туров: здесь у клуба только одна победа, которая была добыта в игре с «Блэкберном» (1:0), а также четыре поражения – от «Кардиффа» (1:3), «Сандерленда» (1:2), «Мидлсбро» (1:4) и КПР (1:2).

«Уотфорд» базируется на десятом месте Чемпионшипа. Сыграв 16 матчей в текущем сезоне, клуб набрал 23 балла. В пяти предыдущих турах лиги футболисты «Уотфорда» смогли обыграть «Лутон Таун» (4:0) и «Норвич» (2:1), а поражения фиксировались в матчах с «Миллуоллом» (0:3), «Блэкпулом» (1:3) и «Суонси» (1:2).

Информация для ставок

«Уиган» проиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Уотфорд» побеждал в 3 из последних 4 матчей против «Уигана»

«Уиган» пропускал минимум два гола в 4 из последних 5 матчей чемпионата

Прогноз

По нашему мнению «Уотфорд» будет ближе к победе в матче против «Уигана», который находится в плохой форме. Рекомендуем поставить на гостей с нулевой форой по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.