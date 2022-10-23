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«Уотфорд» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.10.2022)

23 октября 2022, 12:01
Уотфорд

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Уотфорда» можно по коэффициенту 2.29, ничья доступна по цене 3.32, а победа «Лутон Тауна» играется по котировке 3.24.

Англия. Чемпионшип 2022/2023
Уотфорд
Лутон Таун
ПроигрышВыигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
4 : 0
завершен
23 октября 2022, 14:00
воскресенье
ВыигрышВыигрышНичьяНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.343.303.37
Лига Ставок 2.14 3.15 3.40

Эксперты компания Лига Ставок убеждены, что «Уотфорд» и «Лутон Таун» проведут низовой поединок. Вариант ТМ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Уотфорд» сыграл 15 матчей в чемпионате, заработав 20 очков. С таким показателем успешности клуб обосновался на 15-й позиции рейтинга. Рассмотрим успешность команды на отрезке пяти прошлых туров лиги: в этот период «Уотфорд» отметился победами над «Сток Сити» (4:0) и «Норвичем» (2:1), а три поражения команда допустила в противостояниях с «Миллуоллом» (0:3), «Блэкпулом» (1:3) и «Суонси» (1:2).

«Лутон Таун» занимает восьмое место турнирной таблицы. По итогам 15-и сыгранных матчей клуб накопил 24 балла. В пяти последних матчах Чемпионшипа футболисты «Лутон Тауна» проявили себя отлично, одержав победы над «Халлом» (2:0), КПР (3:1) и «Норвичем» (1:0), а в играх с «Вест Бромвичем» (0:0) и «Хаддерсфилдом» (3:3) фиксировались ничейные исходы.

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» не пропускал голы в 3 последних гостевых матчах
  • «Уотфорд» и «Лутон Таун» сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых встречах
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 7 из прошлых 8 гостевых матчей «Лутон Тауна»

Прогноз

«Уотфорд» и «Лутон Таун» стабильно проводят очные встречи в низовом формате. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.68 1.69 2.28
Лига Ставок 2.21 1.58 1.65 2.10
Все комментарии
shlomo
shlomo
23 октября в 13:02
Шляпники не проиграют
Гость
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