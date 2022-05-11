«Ливерпуль» – «Челси». Прогноз на финальный матч кубка Англии (14.05.2022)

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вчера, 23:23

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу «аристократов» можно за 3.65 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы «мерсисайдцев» зайдет приятный коэффициент 2.06, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.66.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.93. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ливерпуль» провел сложнейшую встречу в чемпионате, где на выезде добыл волевую победу над «Астон Виллой» (1:2). Эта победа позволила команде продолжить бороться за чемпионство, ведь отставание от «Манчестера Сити» минимальное. Чуть ранее команда также расписала ничью (1:1) с «Тоттенхэмом» и прошла в финал Лиги чемпионов, дважды обыграв «Виляьрреал» (2:0) и (3:2).

«Челси» также провел среди недели игру национального чемпионата, где на выезде спокойно обыграл аутсайдера «Лидс» со счетом (3:0). Команда уже гарантировала себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон и продолжает бороться лишь за бронзовые медали турнира.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 15 матчей

У «Челси» две победы в последних шести поединках

Три минувшие очные встречи завершились вничью

Четыре из шести последних игр и «Ливерпуля» и «Челси» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Финал кубка это всегда накал страстей и абсолютное желание победы. Верим, что здесь мы без голов не останемся. Рекомендуем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.