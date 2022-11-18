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«Портсмут» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Первой лиги Англии (18.11.2022)

сегодня, 15:07
Портсмут

Ставки букмекеров

«Портсмут» считается минимальным фаворитом в этом противостоянии. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.42. За ничью выставлена цена 3.48, а победа «Дерби Каунти» идет по котировке 3.01.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.463.452.97
Лига Ставок 2.36 3.35 2.95
Мелбет 2.41 3.48 3.03
1XBET 2.40 3.52 3.01

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок склоняются к тому, что команды проведут низовой матч. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Портсмут» находится на пятом месте чемпионата. В 16 турах лиги клуб установил следующие показатели успешности: семь побед, семь ничейных поединков и два поражения. В активе команды 26 забитых голов и 18 пропущенных мячей.

Отметим, что в четырех прошлых турах Первой лиги футболисты «Портсмута» не допускали проигрышей. После победной игры против «Форест Грина» (1:0) команда поочередно разделила очки с «Оксфорд Юнайтед» (1:1), «Шрусбери» (1:1) и «Моркемом» (1:1).

«Дерби» базируется на шестой строчке рейтинга Первой лиги Англии. В активе клуба восемь побед и четыре ничейных поединка, при пяти поражениях в пассиве. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 23 против 16.

Информация для ставок

  • «Портсмут» не проигрывал в домашних матчах лиги – 3 победы и 5 ничьих
  • «Дерби Каунти» не побеждал в 2 из прошлых 3 гостевых матчей чемпионата
  • «Портсмут» выиграл в 3 из предыдущих 5 домашних поединков против «Дерби Каунти»

Прогноз

Мы считаем, что «Портсмут» сможет заработать очки в домашней игре против «Дерби Каунти». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.50 1.88 1.99 1.48 2.76
Лига Ставок 2.55 1.43 1.84 1.90 1.44 2.52
Мелбет 1.85 2.01
1XBET 1.90 1.96
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
Обе команды забьют в этом матче
Гость
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