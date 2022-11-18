«Портсмут» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Первой лиги Англии (18.11.2022)

Ставки букмекеров
«Портсмут» считается минимальным фаворитом в этом противостоянии. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.42. За ничью выставлена цена 3.48, а победа «Дерби Каунти» идет по котировке 3.01.
|
- : -
сегодня, 23:00
Аналитики букмекерской компании Лига Ставок склоняются к тому, что команды проведут низовой матч. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 1.98.
Форма команд
«Портсмут» находится на пятом месте чемпионата. В 16 турах лиги клуб установил следующие показатели успешности: семь побед, семь ничейных поединков и два поражения. В активе команды 26 забитых голов и 18 пропущенных мячей.
Отметим, что в четырех прошлых турах Первой лиги футболисты «Портсмута» не допускали проигрышей. После победной игры против «Форест Грина» (1:0) команда поочередно разделила очки с «Оксфорд Юнайтед» (1:1), «Шрусбери» (1:1) и «Моркемом» (1:1).
«Дерби» базируется на шестой строчке рейтинга Первой лиги Англии. В активе клуба восемь побед и четыре ничейных поединка, при пяти поражениях в пассиве. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 23 против 16.
Информация для ставок
- «Портсмут» не проигрывал в домашних матчах лиги – 3 победы и 5 ничьих
- «Дерби Каунти» не побеждал в 2 из прошлых 3 гостевых матчей чемпионата
- «Портсмут» выиграл в 3 из предыдущих 5 домашних поединков против «Дерби Каунти»
Прогноз
Мы считаем, что «Портсмут» сможет заработать очки в домашней игре против «Дерби Каунти». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.