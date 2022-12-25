«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры ожидают очередной успех «Арсенала». Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.510. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а победу «Вест Хэма» можно сыграть по котировке 6.90.
|
- : -
сегодня, 23:00
Рассмотрим линию голов от БК Лига Ставок. Здесь аналитики отдают предпочтение результативному матчу. Пари на ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ. В 14 турах лиги «канониры» выиграли 12 встреч, зафиксировав одну ничью и одно поражение. Атака лондонской команды организовала 33 забитый гол, а защита допустила 11 результативных ошибок, что является лучшим показателем чемпионата.
В трех предыдущих турах лиги футболисты «Арсенала» не допускали осечек. На их счету разгром «Ноттингем Форест» (5:0), минимальная виктория над «Челси» (1:0) и уверенная победа на поле «Вулверхэмптона» (2:0).
«Вест Хэм» находится на 16-м месте рейтинга чемпионата Англии. Клуб одержал четыре победы и две ничьих, набрав в общей сложности 14 очков. Еще в девяти играх «молотобойцы» уступили соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов отрицательное – 12 против 17.
Выделим, что в трех прошлых матчах чемпионата Англии «Вест Хэм» поочередно проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Лестеру» (0:2).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл все 6 домашних матчей чемпионата
- «Вест Хэм» проиграл в 5 из 7 гостевых поединков лиги
- «Арсенал» побеждал в 5 из предыдущих 6 матчей против «Вест Хэма»
Прогноз
Мы считаем, что «Арсенал» не допустит потери очков в домашней игре против «Вест Хэма». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.510 в БК Лига Ставок.