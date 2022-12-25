«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают очередной успех «Арсенала». Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.510. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а победу «Вест Хэма» можно сыграть по котировке 6.90.

Рассмотрим линию голов от БК Лига Ставок. Здесь аналитики отдают предпочтение результативному матчу. Пари на ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ . В 14 турах лиги «канониры» выиграли 12 встреч, зафиксировав одну ничью и одно поражение. Атака лондонской команды организовала 33 забитый гол, а защита допустила 11 результативных ошибок, что является лучшим показателем чемпионата.

В трех предыдущих турах лиги футболисты «Арсенала» не допускали осечек. На их счету разгром «Ноттингем Форест» (5:0), минимальная виктория над «Челси» (1:0) и уверенная победа на поле «Вулверхэмптона» (2:0).

«Вест Хэм» находится на 16-м месте рейтинга чемпионата Англии. Клуб одержал четыре победы и две ничьих, набрав в общей сложности 14 очков. Еще в девяти играх «молотобойцы» уступили соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов отрицательное – 12 против 17.

Выделим, что в трех прошлых матчах чемпионата Англии «Вест Хэм» поочередно проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Лестеру» (0:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл все 6 домашних матчей чемпионата

«Вест Хэм» проиграл в 5 из 7 гостевых поединков лиги

«Арсенал» побеждал в 5 из предыдущих 6 матчей против «Вест Хэма»

Прогноз

Мы считаем, что «Арсенал» не допустит потери очков в домашней игре против «Вест Хэма». Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.510 в БК Лига Ставок.