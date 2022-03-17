«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.03.2022)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.93. В случае победы «Арсенала» зайдет приятный коэффициент 2.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.62.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Астон Вилла» имела неплохую победную серию, но прервала ее поражением в последнем туре от «Вест Хэма» (1:2). Несмотря на неудачу, подопечные Стивена Джеррарда продолжают удерживать девятое место в середине таблицы и радовать болельщиков содержательной игрой.

«Арсенал» также имел серию из побед и также проиграл в последнем туре. Обидчиком «канониров» выступил «Ливерпуль», который на выезде нанес поражение со счетом (0:2). Чуть ранее коллектив сразился «Лестером» и «Уотфордом» и обыграл их (2:0) и (3:2).

Информация для ставок

«Арсенал» и «Астон Вилла» выиграли три из четырех последних матчей

Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Астон Виллы»

Три последних игры с участием «Астон Виллы» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних гостевых встреч «Арсенала» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Здесь мы увидим боевую игру двух мотивированных команд, ведь у каждой есть свои задачи на сезон и нужны зачетные баллы для их выполнения. Вполне возможно, что команды доставят друг другу проблемы и обменяются голами, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в БК Фонбет.