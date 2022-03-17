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«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.03.2022)

вчера, 13:33
Астон Вилла - Арсенал

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.93. В случае победы «Арсенала» зайдет приятный коэффициент 2.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.033.562.43
Фонбет 2.95 3.40 2.40
Мелбет 3.02 3.48 2.52
1XBET 3.02 3.48 2.52
BetBoom 2.98 3.43 2.46

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Астон Вилла» имела неплохую победную серию, но прервала ее поражением в последнем туре от «Вест Хэма» (1:2). Несмотря на неудачу, подопечные Стивена Джеррарда продолжают удерживать девятое место в середине таблицы и радовать болельщиков содержательной игрой.

«Арсенал» также имел серию из побед и также проиграл в последнем туре. Обидчиком «канониров» выступил «Ливерпуль», который на выезде нанес поражение со счетом (0:2). Чуть ранее коллектив сразился «Лестером» и «Уотфордом» и обыграл их (2:0) и (3:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» и «Астон Вилла» выиграли три из четырех последних матчей
  • Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Астон Виллы»
  • Три последних игры с участием «Астон Виллы» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних гостевых встреч «Арсенала» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Здесь мы увидим боевую игру двух мотивированных команд, ведь у каждой есть свои задачи на сезон и нужны зачетные баллы для их выполнения. Вполне возможно, что команды доставят друг другу проблемы и обменяются голами, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 2.05 1.86 1.61 2.46
Фонбет 1.95 1.88
Мелбет 2.01 1.93
1XBET 2.01 1.93
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 15:16
Астон Вилла сменила свой аутсайдерский статус на мундир середняка после назначения на ее тренерский пост талантливого Стивена Джеррарда. Но все равно "вилланам" до сих пор не хватает элементарного класса, чтобы решать серьезные турнирные задачи, которые сейчас напрочь застряли на экваторе рангового табеля. И уже соответственно имеют маловато мотивации на остаток первенства. Да, бирмингемцы по прежнему способны обыгрывать всякие Брайтоны, Лидсы и Саутгемптоны, но в поединках с более дисциплинированными и ставящими глобальные задачи на сезон оппонентами у Астон Виллы не редко возникают трудности.... Что касается Арсенала, то он уж точно не уступает в классе Астон Вилле, ведя на сегодняшний день почетную борьбу за престижные лигочемпионские места. Да, "пушкари" бывают не справляются в схватках со своими главными конкурентами, но вот соперников попроще далеко не слабый Арсенал, как правило, щелкает в виде семечек.... Считаю, что сверх стимулированный Арсенал в предстоящем столкновении с Астон Виллой будет претендовать не только на ничейный исход, но и также на полноценную викторию. Хотя бы еще в свете личной свиданки с "вилланами" под вывеской первого круга идущей АПЛ, где лондонцы одержали уверенную победу с итогом 3:1.
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