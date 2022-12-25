«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» — фаворит этой встречи. Ставки на победу гостей можно сыграть по коэффициенту 1.78, ничья – 4.00, а победу «Астон Виллы» можно взять по котировке 4.40.

В то же время аналитики БК Лига Ставок убеждены, что «Астон Вилла» и «Ливерпуль» проведут результативный поединок. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.60, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Астон Вилла» подает сигналы с 12-го места турнирной таблицы АПЛ . В текущем розыгрыше лиги клуб из Бирмингема провел пять победных и три ничейных поединка, допустив семь проигрышей. На счету атаки 16 забитых голов, а защита пропустила 22 мяча от соперников.

Отметим, что в двух предыдущих турах чемпионата Англии футболисты «Астон Виллы» выступили успешно. На их счету победы против «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Брайтона» (2:1).

«Ливерпуль» находится на шестой строчке турнирной таблицы. В проходящем сезоне английской лиги «красные» оформили шесть побед, четырежды сыграли вничью и зафиксировали четыре поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 28 против 17.

Перед уходом на перерыв футболисты «Ливерпуля» провели успешные матчи против «Саутгемптона» (3:1) и «Тоттенхэма» (2:1), а из Кубка английской лиги команда вылетала после поражения от «Манчестер Сити» (2:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выигрывал в 4 последних матчах против «Астон Виллы»

«Ливерпуль» побеждал в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей всех турниров

«Ливерпуль» забивал минимум два гола в 4 из последних 5 матчей на поле «Астон Виллы»

Прогноз

По нашему мнению, «Ливерпуль» сможет оправдать статус фаворита в гостевой игре на поле «Астон Виллы». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.