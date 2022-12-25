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«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2022)

вчера, 11:07
Ливерпуль

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» — фаворит этой встречи. Ставки на победу гостей можно сыграть по коэффициенту 1.78, ничья – 4.00, а победу «Астон Виллы» можно взять по котировке 4.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.544.131.78
Лига Ставок 4.70 4.10 1.70
1XBET 5.20 4.24 1.70

В то же время аналитики БК Лига Ставок убеждены, что «Астон Вилла» и «Ливерпуль» проведут результативный поединок. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.60, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Астон Вилла» подает сигналы с 12-го места турнирной таблицы АПЛ. В текущем розыгрыше лиги клуб из Бирмингема провел пять победных и три ничейных поединка, допустив семь проигрышей. На счету атаки 16 забитых голов, а защита пропустила 22 мяча от соперников.

Отметим, что в двух предыдущих турах чемпионата Англии футболисты «Астон Виллы» выступили успешно. На их счету победы против «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Брайтона» (2:1).

«Ливерпуль» находится на шестой строчке турнирной таблицы. В проходящем сезоне английской лиги «красные» оформили шесть побед, четырежды сыграли вничью и зафиксировали четыре поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 28 против 17.

Перед уходом на перерыв футболисты «Ливерпуля» провели успешные матчи против «Саутгемптона» (3:1) и «Тоттенхэма» (2:1), а из Кубка английской лиги команда вылетала после поражения от «Манчестер Сити» (2:3).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выигрывал в 4 последних матчах против «Астон Виллы»
  • «Ливерпуль» побеждал в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей всех турниров
  • «Ливерпуль» забивал минимум два гола в 4 из последних 5 матчей на поле «Астон Виллы»

Прогноз

По нашему мнению, «Ливерпуль» сможет оправдать статус фаворита в гостевой игре на поле «Астон Виллы». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.01 1.27 2.44 1.62 1.92 1.99
Лига Ставок 2.31 1.60 1.83 1.95
1XBET 2.36 1.69
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:19
Ливеру нужно выигрывать и подтягиваться к пятерке
Гость
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