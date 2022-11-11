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«Борнмут» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

вчера, 16:19
Эвертон

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этом матче оцениваются практически одинаково. Поставить на победу «Борнмута» можно по коэффициенту 2.80, а победа «Эвертона» идет по котировке 2.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.903.342.65
Лига Ставок 2.80 3.20 2.70
Мелбет 2.83 3.30 2.78
1XBET 2.83 3.30 2.78

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок полагают, что «Борнмут» и «Эвертон» установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.76, ТБ(2,5) – 2.14.

Форма команд

«Борнмут» проиграл «Лидсу» в предыдущем туре АПЛ. Это поражение стало для команды четвертым подряд и седьмым в текущем сезоне чемпионата Англии. Выделим, что в 14 турах лиги футболисты «Борнмута» одержали три победы и четырежды сыграли вничью, расположившись в турнирной таблице на 13-м месте.

«Эвертон» не заработал очки в домашней игре против «Лестера». Этот проигрыш стал для ливерпульского клуба шестым в текущем сезоне. Прежде команда заработала четыре очка в противостояниях с «Фулхэмом» (0:0) и «Кристал Пэлас» (3:0), заняв в рейтинге промежуточное 16-ю позицию.

Информация для ставок

  • «Борнмут» выиграл в 3 прошлых матчах против «Эвертона»
  • Команды обменялись голами в 3 предыдущих очных встречах
  • «Борнмут» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах

Прогноз

По нашему мнению, «Борнмут» и «Эвертон» не смогут избежать результативных ошибок в защите. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.62 1.78 2.15 1.40 3.12
Лига Ставок 2.27 1.62 1.67 2.16
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
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