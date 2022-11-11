«Борнмут» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этом матче оцениваются практически одинаково. Поставить на победу «Борнмута» можно по коэффициенту 2.80, а победа «Эвертона» идет по котировке 2.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.30.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок полагают, что «Борнмут» и «Эвертон» установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) принимаются по коэффициенту 1.76, ТБ (2,5) – 2.14.

Форма команд

«Борнмут» проиграл «Лидсу» в предыдущем туре АПЛ . Это поражение стало для команды четвертым подряд и седьмым в текущем сезоне чемпионата Англии. Выделим, что в 14 турах лиги футболисты «Борнмута» одержали три победы и четырежды сыграли вничью, расположившись в турнирной таблице на 13-м месте.

«Эвертон» не заработал очки в домашней игре против «Лестера». Этот проигрыш стал для ливерпульского клуба шестым в текущем сезоне. Прежде команда заработала четыре очка в противостояниях с «Фулхэмом» (0:0) и «Кристал Пэлас» (3:0), заняв в рейтинге промежуточное 16-ю позицию.

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл в 3 прошлых матчах против «Эвертона»

Команды обменялись голами в 3 предыдущих очных встречах

«Борнмут» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах

Прогноз

По нашему мнению, «Борнмут» и «Эвертон» не смогут избежать результативных ошибок в защите. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Лига Ставок.