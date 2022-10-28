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«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

вчера, 22:57
Брентфорд - Вулверхэмптон

Ставки букмекеров

«Брентфорд», с небольшой разницей, идет фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.20, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Вулверхэмптона» за 3.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.223.543.47
Мелбет 2.21 3.54 3.56
1XBET 2.21 3.54 3.56

Аналитики ожидают, что мы увидим острожный, оборонительный футбол, с малым количеством стремительных острых атак и забитых голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 2.00, а ТМ (2.5) по 1.87 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Брентфорд» после сыгранных 13 туров располагается на комфортном для себя, 11 месте, имея в активе 14 очков. В нынешней кампании команда трижды обыгрывала соперников, в пяти случаях расписала «мировые» и в четырежды уступила. В предшествующих пяти турах по два матча сыграно вничью и проиграно, а в одном взято три пункта. В крайнем противостоянии допущено обидное поражение от «Астон Виллы» (0:4).

«Вулверхэмптон» к 14 туру занимает 19 строчку в чемпионате, находясь в зоне вылета, с девятью набранными очками. В текущем розыгрыше клуб добыл две победы и три ничьи, а в семи поединках потерпел неудачу. В последних пяти турах один матч выигран, а четыре проиграны. В крайнем противостоянии допущен разгром от «Лестера» (0:4).

Информация для ставок

  • 12 из 15 последних матчей «Вулверхэмптона» завершились с менее 3.5 голами
  • «Брентфорд» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
  • «Вулверхэмптон» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимании форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Брентфорда» с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.50 1.91 2.00 1.49 2.80
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.16 5.66
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 16:16
победа Брентфорда
Gahi
Gahi
сегодня в 01:31
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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