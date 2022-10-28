«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

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вчера, 22:57

Ставки букмекеров

«Брентфорд», с небольшой разницей, идет фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.20, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Вулверхэмптона» за 3.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что мы увидим острожный, оборонительный футбол, с малым количеством стремительных острых атак и забитых голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 2.00, а ТМ (2.5) по 1.87 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Брентфорд» после сыгранных 13 туров располагается на комфортном для себя, 11 месте, имея в активе 14 очков. В нынешней кампании команда трижды обыгрывала соперников, в пяти случаях расписала «мировые» и в четырежды уступила. В предшествующих пяти турах по два матча сыграно вничью и проиграно, а в одном взято три пункта. В крайнем противостоянии допущено обидное поражение от «Астон Виллы» (0:4).

«Вулверхэмптон» к 14 туру занимает 19 строчку в чемпионате, находясь в зоне вылета, с девятью набранными очками. В текущем розыгрыше клуб добыл две победы и три ничьи, а в семи поединках потерпел неудачу. В последних пяти турах один матч выигран, а четыре проиграны. В крайнем противостоянии допущен разгром от «Лестера» (0:4).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Вулверхэмптона» завершились с менее 3.5 голами

«Брентфорд» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

«Вулверхэмптон» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимании форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Брентфорда» с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.