«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

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сегодня, 01:35

Ставки букмекеров

«Кристал Пэлас» с небольшой разницей идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.60, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Астон Вилла» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Кристал Пэлас» за два стартовых тура сумел добыть всего очко, что явно дает поводы задуматься команде о своей игре. В крайнем противостоянии была расписана «мировая» с одним из грандов «Ливерпуль» (1:1).

«Астон Вилла» проведя мощную летную трансферную кампанию, к третьему туру записала к себе в актив три очка, обыграв в крайнем туре депрессивный «Эвертон» (2:1).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Астон Вилла» завершились с более 1.5 голов

В семи из 10 последних домашних матчах «Кристал Пэлас» не было голов или забила только одна команда

«Астон Вилла» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание последние результаты команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Астон Вилла» забьет гол с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.