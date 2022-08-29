«Кристал Пэлас» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (30.08.2022)

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вчера, 22:51

Ставки букмекеров

«Кристал Пэлас» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.12, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Брентфорд» по 3.55 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 1.99.

Форма команд

«Кристал Пэлас» к пятому туру занимает 12 строчку в таблице, имея в активе четыре очка. В текущем розыгрыше клуб добыл по одной победе и ничьей, а дважды уступил. В крайнем противостоянии допущено поражение от «Манчестер Сити» (4:2).

«Брентфорд» по состоянию на сегодня располагается на 10 месте, набрав пять очков. Команда два раза расписала «мировую» с соперниками и по разу выиграла и проиграла. В крайнем туре с «Эвертон» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Брентфорд» завершились с менее 3.5 голами

«Кристал Пэлас» выиграл в шести из 10 последних домашних матчах

Четыре из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Брентфорд» забьет гол с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.