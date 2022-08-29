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«Кристал Пэлас» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (30.08.2022)

вчера, 22:51
Кристал Пэлас - Брентфорд

Ставки букмекеров

«Кристал Пэлас» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.12, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Брентфорд» по 3.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.163.573.59
Лига Ставок 2.15 3.50 3.45

Аналитики не ожидают большого количества голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 1.99.

Форма команд

«Кристал Пэлас» к пятому туру занимает 12 строчку в таблице, имея в активе четыре очка. В текущем розыгрыше клуб добыл по одной победе и ничьей, а дважды уступил. В крайнем противостоянии допущено поражение от «Манчестер Сити» (4:2).

«Брентфорд» по состоянию на сегодня располагается на 10 месте, набрав пять очков. Команда два раза расписала «мировую» с соперниками и по разу выиграла и проиграла. В крайнем туре с «Эвертон» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Брентфорд» завершились с менее 3.5 голами
  • «Кристал Пэлас» выиграл в шести из 10 последних домашних матчах
  • Четыре из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Брентфорд» забьет гол с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.52 1.89 2.02 1.47 2.88
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.00 1.42 2.80
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