«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

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вчера, 23:02

Ставки букмекеров

«Кристал Пэлас», с видимым перевесом, идет фаворит поединка. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.94, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Саутгемптона» по 4.10 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что в субботу мы увидим осторожный, прагматичный футбол, с минимальным количеством голевых моментов. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.08 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Кристал Пэлас» к 14 туру располагается на 13 месте в таблице, имея в активе 13 очков. В текущем розыгрыше команда трижды обыгрывала соперников, четыре поединка проиграла и четыре завершила с равным счетом. В прошедших пяти турах расписана одна «мировая», допущено два проигрыша и добыто две победы. В крайнем противостоянии допущен разгром от «Эвертона» (0:3).

«Саутгемптон» после сыгранных 13 туров занимает 16 строчку чемпионата, сумев набрать к этому времени 12 очков. В нынешней кампании клуб одержал три победы, трижды сыграл вничью и шесть раз уступил. В последних пяти турах по два матча проиграно и завершено с равным счетом, а в одном взято три очка. В крайнем противостоянии с текущим лидером «Арсеналом» победителя не выявлено (1:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Кристал Пэласа» завершились с менее 3.5 голами

В 10 последних выездных матчах «Саутгемптон» забил менее 2.5 голов

В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.80 в БК Лига Ставок.