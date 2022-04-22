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«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (24.04.2022)

вчера, 22:17
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Букмекеры с определением фаворита проблем не имели, и абсолютное предпочтение отдали «мерсисандцам». На победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Поверить в успех «Эвертона» любой игрок может по коэффициенту 14.5. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 7.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.6917.51
Фонбет 1.18 7.10 17.00
1XBET 1.21 7.80 17.00
BetBoom 1.18 7.66 17.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Ливерпуль» принял участие в полуфинальном матче кубка Англии, где в Манчестере разобрался с «Сити», обыграв со счетом (3:2). После этого подопечные Юргена Клоппа в дерби сражались с «Манчестером Юнайтед» и не дав «красным дьяволам» не единого шанса, оформили разгром (4:0). В турнирной таблице клуб продолжает занимать второе место, лишь на балл отставая от лидера.

«Эвертон» свою борьбу ведет внизу турнирной таблицы и касается она выживания и сохранения прописки на будущий сезон. После 31 поединка коллектив занимает 17 места и опережает преследователей всего на один пункт. В последних турах была оформлена ничья с «Лестером» (1:1), а также победа над МЮ (1:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет девять игр (семь побед и две ничьих)
  • «Эвертон» проиграл на выезде семь поединков кряду
  • Минувшая очная встреча закончилась разгромным поражением «Эвертона» (1:4)
  • Пять последних игр с участием «Ливерпуля» завершились пробитием тотала больше 3.5 мячей

Прогноз

В этой встрече можно ожидать футбол высокого уровня. Принципиальнейшее дерби, которое заставляет всех выкладываться на максимум. Футболисты обеих команд обладают необходимыми качествами для организации голевых моментов и оформления голов в ворота друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.18.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.45 2.25 1.69
1XBET 2.74 1.43
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