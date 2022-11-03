«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

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вчера, 16:30

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» безусловный фаворит этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.16. Заиграть ничью можно по цене 10.00, а победа «Фулхэма» доступна по котировке 19.00.

Аналитики также убеждены, что «Манчестер Сити» и «Фулхэм» проведут результативную встречу. Исход ТБ (2.5) гола доступен по цене 1.26, ТМ(2,5) – 3.60.

Форма команд

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом», находясь на втором месте рейтинга. В предыдущем туре АПЛ «горожане» в скромном формате обыграли в гостях «Лестер», одержав девятую победу в 12-и матчах чемпионата Англии.

Параллельно футболисты «Манчестер Сити» одержали пятую победу на групповой стадии Лиги чемпионов, где в заключительном туре была повержена «Севилья» (3:1).

«Фулхэм» отлично выступает после возвращения в АПЛ , находясь на седьмом месте турнирной таблицы. В четырех прошлых турах английского чемпионата лондонская команда заработала восемь очков. В этот период ей удалось обыграть «Лидс» (3:2) и «Астон Виллу» (3:0), а игры против «Борнмута» (2:2) и «Эвертона» (0:0) футболисты «Фулхэма» зафиксировали ничейные исходы.

Информация для ставок

«Фулхэм» сыграл на ТБ (3,5) гола в 3 прошлых гостевых матчах лиги

(3,5) гола в 3 прошлых гостевых матчах лиги «Манчестер Сити» забивал минимум три гола в 7 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Манчестер Сити» забивал минимум два гола в 8 прошлых матчах против «Фулхэма»

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