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«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

вчера, 16:30
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» безусловный фаворит этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.16. Заиграть ничью можно по цене 10.00, а победа «Фулхэма» доступна по котировке 19.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.109.9921.18
Лига Ставок 1.15 9.20 16.00
Мелбет 1.16 10.00 19.00
1XBET 1.16 10.00 19.00

Аналитики также убеждены, что «Манчестер Сити» и «Фулхэм» проведут результативную встречу. Исход ТБ(2.5) гола доступен по цене 1.26, ТМ(2,5) – 3.60.

Форма команд

«Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом», находясь на втором месте рейтинга. В предыдущем туре АПЛ «горожане» в скромном формате обыграли в гостях «Лестер», одержав девятую победу в 12-и матчах чемпионата Англии.

Параллельно футболисты «Манчестер Сити» одержали пятую победу на групповой стадии Лиги чемпионов, где в заключительном туре была повержена «Севилья» (3:1).

«Фулхэм» отлично выступает после возвращения в АПЛ, находясь на седьмом месте турнирной таблицы. В четырех прошлых турах английского чемпионата лондонская команда заработала восемь очков. В этот период ей удалось обыграть «Лидс» (3:2) и «Астон Виллу» (3:0), а игры против «Борнмута» (2:2) и «Эвертона» (0:0) футболисты «Фулхэма» зафиксировали ничейные исходы.

Информация для ставок

  • «Фулхэм» сыграл на ТБ(3,5) гола в 3 прошлых гостевых матчах лиги
  • «Манчестер Сити» забивал минимум три гола в 7 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Манчестер Сити» забивал минимум два гола в 8 прошлых матчах против «Фулхэма»

Прогноз

Мы считаем, что «Манчестер Сити» и «Фулхэм» проведут результативный поединок. Предлагаем поставить на ТБ(3,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.23 1.32
Мелбет 3.54 1.26
1XBET 3.54 1.26
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:56
Кстати, Манчестер Сити и Фулхэм пересекались между собой в прошлом сезоне, тоже в пределах Этихада. И тогда в рамках Кубка Англии "горожане" сумели взять верх с хоккейным счетом 4:1. Жду и на этот раз взятие ворот со стороны очень продуктивных в атаке "дачников" за весьма солидный коэффициент. Напоследок добавлю, что в теперешнем чемпионате Фулхэм пробивал защиту и всех грандов, с кем ему довелось повстречаться - а именно: Арсенала 1:2 (в гостях), Ливерпуля 2:2 и Тоттенхэма 1:2 (на выезде)!
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