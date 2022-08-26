«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

Ставки букмекеров
«Манчестер Сити» с большой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.18, ничья в игре продается за 7.80, а победа «Кристал Пэлас» за 15.50 в БК Лига Ставок.
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завтра, 17:00
Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.47, а ТМ (2.5) по 2.85.
Форма команд
«Манчестер Сити» к четвертому туру подходит с набранными семью очками. Победитель прошлого чемпионата дважды обыграл соперников и расписал «мировую» в крайнем противостоянии с «Ньюкасл» (3:3).
«Кристал Пэлас» после трех туров набрал четыре очка. Клуб по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Астон Вилла» (3:1).
Информация для ставок
- В 10 из 15 последних матчах «Манчестер Сити» забили обе команды
- «Кристал Пэлас» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
- «Манчестер Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1.5) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.