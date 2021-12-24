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«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

24 декабря 2021, 12:58

«Манчестер Сити» примет «Лестер Сити» в рамках 19-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Манчестер Сити
Лестер Сити
6 : 3
завершен
26 декабря 2021, 18:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.188.0914.82
Фонбет 1.22 6.90 11.50
Мелбет 1.15 10.50 16.60
1XBET 1.15 10.00 19.00
BetBoom 1.13 9.94 20.87

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 7.10, а победа гостей в 13.00.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«Манчестер Сити» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 44 балла. У команды 14 побед, два ничейных результата и два поражения. Всего у «Сити» 44 забитых и 9 пропущенных голов. В последних матчах коллектив Пепа Гвардиолы показывает очень хороший уровень игры — победа над «Ньюкаслом» (0:4), три очка с «Лидсом» (7:0), а также триумф с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Лестер Сити» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе «лис» 22 пункта. У команды шесть побед, четыре ничейных результата и шесть поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах команда Брендана Роджерса выглядит не лучшим образом — поражение от «Астон Виллы» (2:1), ничья с «Саутгемптоном» (2:2) и победа над «Ньюкаслом» (4:0).

Информация для ставок

  • «Лестер» выиграл лишь один матч из последних пяти
  • «Манчестер Сити» выиграл три матча кряду
  • У «Лестера» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет считают, что в этом поединке можно поставить на «обе команды забьют и победа „Манчестер Сити“» по коэффициенту 2.80. В последних матчах команда Пепа Гвардиолы показывает очень хороший уровень игры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.38 2.49 1.56
Мелбет 4.08 1.26
1XBET 7.61 1.10
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Gahi
Gahi
24 декабря 2021 в 21:11
Победа команды "Манчестер Сити" с Азиатской форой (-1,5). Удачи
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