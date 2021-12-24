«Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2021)

1640339889

24 декабря 2021, 12:58

«Манчестер Сити» примет «Лестер Сити» в рамках 19-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 7.10, а победа гостей в 13.00.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«Манчестер Сити» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 44 балла. У команды 14 побед, два ничейных результата и два поражения. Всего у «Сити» 44 забитых и 9 пропущенных голов. В последних матчах коллектив Пепа Гвардиолы показывает очень хороший уровень игры — победа над «Ньюкаслом» (0:4), три очка с «Лидсом» (7:0), а также триумф с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Лестер Сити» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе «лис» 22 пункта. У команды шесть побед, четыре ничейных результата и шесть поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 27 мячей. В последних встречах команда Брендана Роджерса выглядит не лучшим образом — поражение от «Астон Виллы» (2:1), ничья с «Саутгемптоном» (2:2) и победа над «Ньюкаслом» (4:0).

Информация для ставок

«Лестер» выиграл лишь один матч из последних пяти

«Манчестер Сити» выиграл три матча кряду

У «Лестера» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет считают, что в этом поединке можно поставить на «обе команды забьют и победа „Манчестер Сити“» по коэффициенту 2.80. В последних матчах команда Пепа Гвардиолы показывает очень хороший уровень игры.