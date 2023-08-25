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«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч чемпионата Англии (26.08.2023)

сегодня, 21:47
«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч чемпионата Англии (26.08.2023)

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно заметить, что безоговорочными фаворитами в матче считаются «красные дьяволы». Сделать ставку на выигрыш «МЮ» можно по коэффициенту 1.32. На победу гостей предлагается коэффициент 9.00. Ничейный результат позволит игроку умножить сумму ставки на коэффициент 5.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.315.999.68
Pari 1.30 5.80 9.50

Букмекеры верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициенту 1.50. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.54.

Форма команд

В тройку самых сильных команд Премьер-лиги Англии вошли «красные дьяволы» по итогам прошлого сезона. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды из Манчестера. Перед началом нового сезона «МЮ» провёл несколько товарищеских матчей. С разницей в пару мячей «Манчестер Юнайтед» взял верх над французским футбольным клубом «Ланс». Ничью со счётом 1:1 раскатали «красные дьяволы» со «львами» из Бильбао. С минимальным счётом «красные» дома одержали победу над «волками» из Вулверхэмптона в матче 1-го тура АПЛ. На прошлых выходных «МЮ» на выезде потерпел поражение от команды «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:2.

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги заняли «лесники» по итогам сезона 2022/2023. Вспомним несколько матчей с участием «Ноттингема» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «ловкие деревья» с франкфуртским «Айнтрахтом» в товарищеской игре. В рамках матча нового сезона АПЛ «Форест» со счётом 1:2 уступил в гостях «канонирам». 18 августа в игре 2-го тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» дома одержал победу над командой «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Крайний раз «лесники» встречались на футбольном поле с «МЮ» в апреле текущего года. Тогда «Форест» проиграл со счётом 0:2 «красным дьяволам».

Информация для ставок

  • Две победы одержал «МЮ» в пяти последних матчах
  • За тот же период «лесники» выиграли только в одной встрече
  • Четыре крайних очных матча завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.86 на победу команды «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 гола. После поражения от «шпор» манкунианцам необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. С разницей, как минимум, в пару мячей «МЮ» выиграет у «лесников».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.45 1.23 2.63 1.52 2.08 1.83
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