«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч чемпионата Англии (26.08.2023)

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сегодня, 21:47

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно заметить, что безоговорочными фаворитами в матче считаются «красные дьяволы». Сделать ставку на выигрыш « МЮ » можно по коэффициенту 1.32. На победу гостей предлагается коэффициент 9.00. Ничейный результат позволит игроку умножить сумму ставки на коэффициент 5.80.

Букмекеры верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициенту 1.50. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.54.

Форма команд

В тройку самых сильных команд Премьер-лиги Англии вошли «красные дьяволы» по итогам прошлого сезона. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды из Манчестера. Перед началом нового сезона « МЮ » провёл несколько товарищеских матчей. С разницей в пару мячей «Манчестер Юнайтед» взял верх над французским футбольным клубом «Ланс». Ничью со счётом 1:1 раскатали «красные дьяволы» со «львами» из Бильбао. С минимальным счётом «красные» дома одержали победу над «волками» из Вулверхэмптона в матче 1-го тура АПЛ . На прошлых выходных « МЮ » на выезде потерпел поражение от команды «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:2.

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги заняли «лесники» по итогам сезона 2022/2023. Вспомним несколько матчей с участием «Ноттингема» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «ловкие деревья» с франкфуртским «Айнтрахтом» в товарищеской игре. В рамках матча нового сезона АПЛ «Форест» со счётом 1:2 уступил в гостях «канонирам». 18 августа в игре 2-го тура Премьер-лиги «Ноттингем Форест» дома одержал победу над командой «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Крайний раз «лесники» встречались на футбольном поле с « МЮ » в апреле текущего года. Тогда «Форест» проиграл со счётом 0:2 «красным дьяволам».

Информация для ставок

Две победы одержал « МЮ » в пяти последних матчах

» в пяти последних матчах За тот же период «лесники» выиграли только в одной встрече

Четыре крайних очных матча завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз