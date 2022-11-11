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«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

вчера, 16:14
Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество в линии букмекеров у гостей. Сыграть победу «Ноттингем Форест» можно по коэффициенту 3.19, за ничью предложена цена 3.42, а победа «Кристал Пэлас» доступна по котировке 2.44.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.203.322.45
Лига Ставок 3.10 3.15 2.50

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» проведут низовую встречу. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.76, а ТБ(2,5) можно взять по котировке 2.20.

Форма команд

«Ноттингем Форест» остается на последнем месте АПЛ. В 14 турах чемпионата Англии клуб одержал две победы, четыре раза сыграл вничью и допустил восемь поражений. Выделим, что атака команды организовала только 10 забитых мячей, а защита пропустила 30 голов.

В предыдущем туре футболисты «Ноттингем Форест» разделили очки с «Брентфордом» (2:2), а до этого был зафиксирован проигрыш от «Арсенала» (0:5).

«Кристал Пэлас» поднялся в рейтинге на десятую строчку. Прорыв лондонского клуба обусловлен тремя победами, которые он одержал в четырех предыдущих турах. В данной серии матчей команда оказалась сильней «Вулверхэмптона» (2:1), «Саутгемптона» (1:0) и «Вест Хэма» (2:1), проиграв только «Эвертону» (0:3).

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 домашних матчей
  • «Кристал Пэлас» сыграл на ТМ(2,5) гола в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 5 очных матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» проведут низовой матч. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.68 1.71 2.25 1.36 3.33
Лига Ставок 2.19 1.66 1.64 2.23
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